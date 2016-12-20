Rus Büyükelçi Ankara'dan son yolculuğuna devlet töreni ile uğurlanıyor

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN SON SÖZLERİ 'İLİŞKİLERİMİZ NORMALLEŞTİKTEN SONRA İLK ETKİNLİK' OLDU

BÜYÜKELÇİNİN SAĞINA GEÇEREK ATEŞ ETTİ

İŞTE KARLOV'UN SON SÖZLERİ: İLİŞKİLERİMİZ NORMALLEŞTİKTEN SONRA İLK ETKİNLİK

Bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın'un naaşı Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlanıyor.Törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı'in yanı sıravekatıldı. Törende en üst kademe dışişleri bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.Karlov'un ailesi ve büyükelçilik yetkililerin de katıldığı tören saygı duruşuyla başladı. Hükümet adına konuşmaların yapılmasının ardından, Karlov'un naaşı askeri kıta eşliğinde uçağa taşınacak.Büyükelçi Karlov'un ailesi de cenazeyle başkent Moskova'ya hareket edecek.'un, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmeden önceki son sözleri "Bugün hazır bulunduğumuz sergi, ilişkilerimiz normalleştikten sonra Ankara'da yapılan ilk etkinliktir" oldu.Rusya Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da, dün akşam saatlerinde düzenlenen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin açılışında uğradığı silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, büyükelçiyi öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, sergi açılışında konuşan Andrey Karlov'un ilk başta solunda yer aldığı görülüyor. Altıntaş'ın daha sonra Karlov'un sağına geçtiği, büyükelçi konuşurken bir süre etrafa baktıktan sonra ceketinin içinden çıkardığı silahla Karlov'a ateş ederek, suikastı gerçekleştirdiği görülüyor.Ankara'nın Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un son sözleri Türkiye ve Rusya ilişkilerine yönelik oldu. Serginin, Türk-Rus ilişkileri düzeldikten sonra yapılan ilk etkinlik olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Karlov'un, uğradığı suikast öncesi son sözleri şöyle oldu:"İnanın hayatım boyunca Kaliningrad'dan Kamçatka'ya defalarca seyahat yapmıştım. Uçakla gidildiği zaman 9 saatte, trenle gidildiği zaman 9 gün boyunca batıdan doğuya kadar seyahat yaptım. Eminim bu sergi sayesinde 20-30 dakika içerisinde gezebileceğiniz Rusya'yı kendi gözünüzle görme isteğiniz olacaktır. Bu konuda tavsiyelerimizi iletiyoruz. Ruslar için de çok ilginç bir ortam sağlanacak. Ankara tarafından Rusya'ya hangi gözle baktıklarını mutlaka merak ediyorlar. İlişkilerimiz normalleştikten sonra Ankara'da yapılan ilk etkinliktir bugün hazır bulunduğumuz sergi"