Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Aralık 2016 Salı 13:50

Rus Büyükelçi Ankara'dan son yolculuğuna devlet töreni ile uğurlanıyor

Ankara'da silahlı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, ülkesine devlet töreni ile uğurlanıyor.

Rus Büyükelçi Ankara'dan son yolculuğuna devlet töreni ile uğurlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Rus Büyükelçi Ankara'dan son yolculuğuna devlet töreni ile uğurlanıyor


Bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşı Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlanıyor.
Törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldı. Törende en üst kademe dışişleri bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Karlov'un ailesi ve büyükelçilik yetkililerin de katıldığı tören saygı duruşuyla başladı. Hükümet adına konuşmaların yapılmasının ardından, Karlov'un naaşı askeri kıta eşliğinde uçağa taşınacak.

Büyükelçi Karlov'un ailesi de cenazeyle başkent Moskova'ya hareket edecek.


RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN SON SÖZLERİ 'İLİŞKİLERİMİZ NORMALLEŞTİKTEN SONRA İLK ETKİNLİK' OLDU

Andrey Karlov'un, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmeden önceki son sözleri "Bugün hazır bulunduğumuz sergi, ilişkilerimiz normalleştikten sonra Ankara'da yapılan ilk etkinliktir" oldu.

Rusya Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da, dün akşam saatlerinde düzenlenen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin açılışında uğradığı silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

BÜYÜKELÇİNİN SAĞINA GEÇEREK ATEŞ ETTİ

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, büyükelçiyi öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, sergi açılışında konuşan Andrey Karlov'un ilk başta solunda yer aldığı görülüyor. Altıntaş'ın daha sonra Karlov'un sağına geçtiği, büyükelçi konuşurken bir süre etrafa baktıktan sonra ceketinin içinden çıkardığı silahla Karlov'a ateş ederek, suikastı gerçekleştirdiği görülüyor.

İŞTE KARLOV'UN SON SÖZLERİ: İLİŞKİLERİMİZ NORMALLEŞTİKTEN SONRA İLK ETKİNLİK

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un son sözleri Türkiye ve Rusya ilişkilerine yönelik oldu. Serginin, Türk-Rus ilişkileri düzeldikten sonra yapılan ilk etkinlik olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Karlov'un, uğradığı suikast öncesi son sözleri şöyle oldu:

"İnanın hayatım boyunca Kaliningrad'dan Kamçatka'ya defalarca seyahat yapmıştım. Uçakla gidildiği zaman 9 saatte, trenle gidildiği zaman 9 gün boyunca batıdan doğuya kadar seyahat yaptım. Eminim bu sergi sayesinde 20-30 dakika içerisinde gezebileceğiniz Rusya'yı kendi gözünüzle görme isteğiniz olacaktır. Bu konuda tavsiyelerimizi iletiyoruz. Ruslar için de çok ilginç bir ortam sağlanacak. Ankara tarafından Rusya'ya hangi gözle baktıklarını mutlaka merak ediyorlar. İlişkilerimiz normalleştikten sonra Ankara'da yapılan ilk etkinliktir bugün hazır bulunduğumuz sergi"

 
Suikastçi polis, FETÖ#039;cü dershane mezunu çıktı
Suikastçi polis, FETÖ'cü dershane mezunu çıktı
Suikastçi katilin arkadaşı, annesi babası gözaltında
Suikastçi katilin arkadaşı, annesi babası gözaltında
Büyükelçi#039;yi vuran saldırganla ilgili şoke eden 15 Temmuz detayı
Büyükelçi'yi vuran saldırganla ilgili şoke eden 15 Temmuz detayı
Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon
Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu saldırı apaçık provakasyondur..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu saldırı apaçık provakasyondur..
Erdoğan quot;Bu olay  bir provokasyondurquot;
Erdoğan "Bu olay  bir provokasyondur"
Büyükelçi#039;nin katili çevik kuvvet polisi çıktı, Türkiye şokta
Büyükelçi'nin katili çevik kuvvet polisi çıktı, Türkiye şokta
Rus Büyükelçi hayatını kaybetti
Rus Büyükelçi hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Andrey Karlov
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kümese giren tilkiyi tavuklar kovaladı: Böylesi masallara bile çok ters Kümese giren tilkiyi tavuklar kovaladı: Böylesi...
Devlet Bahçeli'den, Fırat Kalkanı Açıklaması: Ne pahasına Devlet Bahçeli'den, Fırat Kalkanı Açıklaması:...
FETÖ'cü gazetecilerin de mal varlığına el konuluyor FETÖ'cü gazetecilerin de mal varlığına el...
Suriye'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu Suriye'de şehit düşen askerlerin kimlikleri...
Suriye şehitlerinin sayısı 16'ya yükseldi Suriye şehitlerinin sayısı 16'ya yükseldi
Konya Ereğlili Buraz Boz Suriye'de şehit düştü Konya Ereğlili Buraz Boz Suriye'de şehit düştü
Yukarı Çık

Kümese giren tilkiyi tavuklar kovaladı: Böylesi...
Kurnaz tilki, tavuk çiftliğinin tel örgülerini atladı, çiftliği koruyan azgın köpekleri de atlatmayı...

Haberi Oku