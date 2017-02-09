Rus savaş uçağı, yanlışlıkla Türk mevzilerini vurdu

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

KREMLİN'DEN DOĞRULAMA

ŞOYGU: TÜRK VE RUS GENELKURMAYI MEKANİZMAYI GELİŞTİRME KARARI ALDI

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Suriye El Bab çevresinde devam eden harekat sırasında Rus savaş uçağının yanlışlıkla Türk birliğini hedef aldığı ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Rus savaş uçaklarının El Bab'da Türk unsurlarının bulunduğu binayı vurduğunu ve 3 askerin şehit olduğunu 11 askerin yaralandığını açıkladı..Genelkurmay Başkanlığından, Rus savaş uçağının, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kazaen vurduğu binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğu, biri ağır 11 askerin yaralandığı bildirildi.Açıklamanın devamında Rusya'nın Türkiye'ye üzüntülerini ilettiği bildirildi:"RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak Putin, Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır."RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada Rusya Lideri Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rus hava kuvvetlerinin hava harekâtı sırasında Türk askerlerinin ölümü nedeniyle baş sağlığı dileklerinde bulunduğunu doğruladı. Türkçe yayın yapanhaber sitesine göre her iki ülkenin Genelkurmay Başkanlıkları bu tür olayların tekrarlanmaması için yeni bir konsept üzerinde çalışma kararı aldı.Putin'e verdiği brifingde Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanlıkları'nın terörle mücadele alanındaki koordinasyon mekanizmasını geliştirmek için çalışma yapma kararı aldığını ifade etti.Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafındanhedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır."Rusya Federasyonu yetkililerinin, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili inceleme ve çalışmaların iki tarafça sürdürüldüğü bildirildi.Açıklamada, olayla ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedildi.Kremlin'den görüşme ile ilgili şu açıklama yapıldı:"Uluslararası terörle ortak mücadele çerçevesinde Suriye'deki kriz durumunun tüm kilit konularına ilişkin fikir alışverişi yapıldı.'da Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından baş sağlığı diledi. Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlar sırasında askeri hatta koordinasyonun geliştirilmesi konusunda anlaşıldı. Rusya, Türkiye ve İran'ın aracılığıyla Astana'da gerçekleşen Uluslararası Suriye Müzakeresinin sonuçlarının hayata geçirilmesi değerlendirildi. Astana ve Cenevre süreçlerinin ilerletilmesi için aktif şekilde çalışılmaya hazır olunduğu birkez daha dile getirildi. Aynı zamanda, 2017 Mart ayında Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık çerçevesinde Rusya ve Türkiye'nin ticari, ekonomik ve diğer alamlardaki işbirliğinin geliştirilmesi konusuna da değinildi."