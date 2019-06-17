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Rus ve Gürcüler Fatih'te çatıştı, 1 ölü var

İstanbul Fatih'te Rus ve Gürcü vatandaşlarının silahlı taşlı sopalı kavgası görenleri dehşete düşürdü.

Rus ve Gürcüler Fatih'te çatıştı, 1 ölü var

İstanbul Fatih'te Rus ve Gürcü vatandaşlarının silahlı taşlı sopalı kavgası görenleri dehşete düşürdü.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:32
Rus ve Gürcüler Fatih'te çatıştı, 1 ölü var

Rus ve Gürcüler Fatih'te çatıştı, 1 ölü var

Bir kargo şirketinin İstanbul Fatih şubesinde Rus ve Gürcistan uyruk şahısların tartışması silahlı kavgaya döndü. Çıkan çatışmada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.

Son dakika haber, Fatih Kemalpaşa Mahallesi Ağa Yokuşu Sokak 6 Numarada bulunan bir otelin bodrum katındaki kargo firmasında silahlı çatışma meydana geldi.

İddiaya göre alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle, Ruslar tarafından işletilen kargoya Gürcü uyruklu silahlı 3 saldırgan gelerek 'Herkes yere yatsın' diye bağırdı. Gürcü saldırganlar yere yatmayan Rus uyruklu KhazhasulavIsakov'u silahla vurdu.

SALDIRGANLARIN SİLAHIYLA SALDIRGANI VURDU

Yaşanan arbede sonrasında saldırganlar kaçmaya başladı. Bu sırada saldırganlardan biri susturuculu silahını yere düşürdü. Vurulan Rus uyruklu Khazhasulav Isakov'un oğlu Isparol Isakov yere düşen silahı alarak saldırganların peşinden koşarak zanlılardan birini vurdu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

Rus ve Gürcüler arasında yaşanan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası düzenlediği operasyonda olaya karışan 2'si Rus uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Gürcü uyruklu 2 saldırganın yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

SUSTURUCULU SİLAH VE MERMİLER ELEGEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, olayda kullanılan 1 adet susturucu takılı tabanca, 7 fişek, 2 boş kovan ve 1 adet bıçak elegeçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberFatih Kemalpaşa Mahallesi
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