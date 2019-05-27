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Rüyasında gördüğü define yüzünden bahçesini talan etti

Rüyasında gördüğü define için hocaya giden kadın, evinin bahçesini talan etti. Kazı devam ederken, 800 TL alan hoca kayıplara karıştı.

Rüyasında gördüğü define yüzünden bahçesini talan etti

Rüyasında gördüğü define için hocaya giden kadın, evinin bahçesini talan etti. Kazı devam ederken, 800 TL alan hoca kayıplara karıştı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:54
Rüyasında gördüğü define yüzünden bahçesini talan etti


Rüyasında gördüğü define yüzünden bahçesini talan etti


Nevşehir, dün ilginç bir kazı olayına tanık oldu. Rüyasında define gören Selcan Ekim adlı kadın, durumu önce bir yakınına, ardından da hoca olduğu iddia edilen kişiye rüyasına yorumu için sahte hocaya anlattı. Hoca, Selcan Ekim adlı kadına rüyasında gördüğü definenin evinin bahçesinde olduğunu söyleyince, resmi kurumlardan izin alınarak kazı yapıldı. işte o haberin detayları..

SAHTE HOCAYA İNANDI


Nevşehirde bir kadın, rüyasında gördüğü definenin yerini öğrenebilmek için sahte hocaya 800 TL verdi. Sözde hocanın ’Define evinin bahçesinde’ demesi üzerine ev sahibi bahçeyi kepçe ile kazdırdı ama...


Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden 50 yaşındaki Selcan Ekim isimli kadın bir gece rüyasında define gördü ve definenin yerini öğrenmek için yakınlarının tavsiyesi üzerine bir hocaya gitti. Sahte hoca, 800 lirasını aldığı kadına, "Rüyanda gördüğün define, evinin bahçesinde gömülü" dedi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAZI İZNİ ALINDI

Durumu akrabası Köksal Ekim ile paylaşan kadın, bu kişi aracılığıyla bahçesinde kazı yapabilmek için Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne başvurdu.

Müze Müdürlüğü'nden gelen yetkililer ve polis eşliğinde bu sabah evine getirdiği iş makineleri yardımıyla bahçesini kazdıran Selcan Ekim, büyük bir heyecanla kazıyı bekledi. 

HERKESİN GÖZÜ LAHİT ARADI

Kazı çalışmaları sırasında kameralara görünmemek için bahçesine çıkmayan Selcan Ekim’in akrabası Köksal Ekim: " Burada mezar olduğunu belirledik. Bir lahit mezar var. Gereken işlemler için Müze Müdürlüğü’ne başvuru yaptık. Şimdi de kazdırıyoruz. Allah nasip ederse kısa bir zamanda ne olacağı belli olacak. Burada hocalık iş var dediler. Bazı hocalar söyledi. Uydudan bazı görüntüler aldık olduğuna dair. İşte sonucu bekliyoruz. Çıkmazsa havamızı alıp gideceğiz. Lahit müze olduğunu içerisinde malzeme olduğunu söylediler. Müze Müdürlüğü ise herhangi bir şey çıkması durumunda belli bir miktarı kendilerinin alacağını belli bir miktarının ise bize verileceğini söylediler. Çıkarsa devletimizde kazansın bizde kazanalım. Burada oturanlar rüyasında görmüş. Rüyasında gördüğü için buraya kazı başlattık" dedi.


TÜM EMEKLER BOŞA GİTTİ

Yaklaşık 2 saat süren kazı çalışmaları sonucunda bahçede herhangi bir defineye ulaşılamadı. Yaşadıkları hayal kırıklığını ‘Emekler boşuna gitti’ diye anlatan Ekim: "Valla ne söyleyeyim. Gördüğünüz gibi emekler boşa gitti. Yeniden kapattırıyoruz. Beklentimiz var yönündeydi o da olmadı geri kapattırıyoruz" şeklinde konuştu.

KAZI SÜRERKEN HOCA ORTADAN KAYBOLDU

Bu arada kazı çalışmaları sırasında evin bahçesine gelen ve definenin yerini söylemesi karşılığında 800 TL aldığı iddia edilen hoca ise kazı çalışmalarının sürdüğü sırada gözlerden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
NevşehirDerinkuyuDefine
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