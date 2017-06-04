S-400 füzeleri geliyor, sıra ortak savaş uçağı üretiminde

Türkiye ile Rusya arasında askeri işbirliği konusunda tarihi adımlar atılıyor. İki ülke ortak savaş uçağı geliştirme ve üretimi konusunda prensipte anlaştıb. 5. nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi ve ortak üretimi konusunda ilk görüşmelerden olumlu sonuçlar çıktı. Ankara Moskova hattında askeri teknoloji ve uzay araştırmaları gibi stratejik konularda yeni bir anlaşma imzalanabilir. 2 yıl önce uçak krizi yaşayan Türkiye ve Rusya, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik teknik konularda anlaştı ve savaş uçağı yapımı hakkında görüşmelere başladı. İki ülkenin maliye bakanları arasında yeni projelerin finansmanı konusunda görüşmeler yapılması bekleniyor..
S-400'LER ORTAK ÜRETİLEBİLİR
Rusya olarak S-400 sistemlerini birlikte üretmeye hazır olduklarını ancak bu konunun önünde bazı engeller olduğunu vurgulayan Çemezov, “Türkiye’de bu konuda uzmanlık ve tüm bu üretimin yapılabileceği üs konusunda eksikler var. Sizin daha önce böyle bir üretiminiz olmadığı için bu atılım çok karlı olmayacaktır. Çok büyük miktarlarda para yatırıp bir şey elde etmemek doğru olmaz. Yine de ekonomik açıdan tüm açılardan değerlendirilmesi gerekir” yorumunu yaptı.
S-400 FÜZELERİ GELİYOR
Rusya’nın ASELSAN’ı olan Rostec’in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Türkiye ile 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunu görüştüklerini belirterek, “Bu konuda Türkiye’de gerekli altyapı mevcut. Birlikte yeni ve modern bir şeyler yapabiliriz” dedi.
Çemezov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri ve diğer projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın Türkiye ile birlikte S-400 sistemiyle ilgili teknik görüşmelerde sona gelindiğini anlatan Çemezov, şu anda S-400’lerin finansmanıyla ilgili konuların istişare edildiğini söyledi. Finansman konusunun hükümetlerarası seviyede de ele alındığına işaret eden Çemezov “Çünkü hükûmetlerarası anlaşmalarda yalnızca hükümet kredi verebilir. Rus ve Türk maliye bakanlıkları bu konuda istişarelerini devam ettiriyorlar” dedi.
Rusya olarak S-400 sistemlerini birlikte üretmeye hazır olduklarını ancak bu konunun önünde bazı engeller olduğunu vurgulayan Çemezov, “Türkiye’de bu konuda uzmanlık ve tüm bu üretimin yapılabileceği üs konusunda eksikler var. Sizin daha önce böyle bir üretiminiz olmadığı için bu atılım çok karlı olmayacaktır. Çok büyük miktarlarda para yatırıp bir şey elde etmemek doğru olmaz. Yine de ekonomik açıdan tüm açılardan değerlendirilmesi gerekir” yorumunu yaptı.
SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİNDE YOL HARİTASI
Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretiminin de istişare edildiğine dikkati çeken Çemezov, bu konuda ise Türkiye’nin gerekli altyapıya sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin kendi uçaklarının montajını yapabildiğini hatırlatan Çemezov, “Tüm bu gelişmeler ışığında yeni ve modern bir şeyler yapabiliriz” dedi. Çemezov, S-500 sistemleriyle ilgili olarak da, henüz Rus ordusunun dahi bu sistemleri tam anlamıyla envanterine katmadığına işaret ederek, bu konuda bir yorum yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.