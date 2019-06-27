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S-400 füzeleri | Moskova yüklemeye hazır

Türkiye'nin stratejik S-400 hamlesinde son perde. Rusya hava savunma sistemine ait ilk bölük bataryaları sevk etmeye hazır olduğunu duyurdu.. İlk teslimat iki hafta sonra..

S-400 füzeleri | Moskova yüklemeye hazır

Türkiye'nin stratejik S-400 hamlesinde son perde. Rusya hava savunma sistemine ait ilk bölük bataryaları sevk etmeye hazır olduğunu duyurdu.. İlk teslimat iki hafta sonra..

27 Haziran 2019 Perşembe 11:31
S-400 füzeleri | Moskova yüklemeye hazır


S-400 füzeleri | Moskova yüklemeye hazır



ABD'nin Türkiye'ye alçakca şantaj ve tehditlerine neden olan S-400 füzelerinde teslimat sürecine geçildi. İlk bataryalar, üretildiği fabrikadan uçakla Türkiye'ye gönderilmek için hava alanına getirildi.


Bu arada Moskova yönetimi ilk bölüm füze bataryalarının konuşlanacağı bölgelere 9 kişilik teknik ekibini Türkiye'ye gönderiyor. 

SADECE NAKİL BÖLÜMÜ BEKLENİYOR

Rusya, S-400'lerin teslim ve uygulama süreci için hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta uygulamaları yerinde incelemek üzere 9 kişilik özel ekibini Türkiye'ye gönderecek olan Moskova yönetimi, hazırlıklarının yüzde 99'unu tamamladı. Rus yetkililer sürecin sadece Türkiye'ye nakil bölümünün beklendiğini ifade ediyor. Askeri bir üsten nakliye uçakları ile Türkiye'ye getirilmesi planlanan S-400'lerin bugün nakil işleminin yapılacağı askeri üsse getirildikleri öğrenildi.

9 TEMMUZA KADAR TESLİMAT TAMAMLANACAK

Teslimatın en geç temmuz ayının 9'una kadar yapılmasının planlandığını ifade eden Rus diplomatik kaynakları, teslimatın yüzde 99 seviyesinde olduğunu belirtirken, Türkiye'ye gelecek olan özel ekibin 'olur' vermesinin ardından nakil işlemleri için 'start' verileceğini belirttiler.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI MÜDEL DE BELLİ OLDU

Diplomatik kaynaklar, şu anda lojistik çalışma hazırlanırken, gerekli tüm prosedürlerin tamamlanmaya çalışıldığını belirttiler.

Türkiye, 2,5 milyar dolar değerinde dört bölük yüksek irtifalı S-400 Triumph kompleksi satın aldı. S-400 sisteminin Türkiye topraklarındaki kurulumu 2019 yılı Ekim ayında başlanacaktı ancak Ankara-Moskova hattındaki görüşmeler sonucunda bu süreç öne çekilmişti.

ÇİN'DEN DİPLOMATİK DESTEK

S-400'lere ilişkin siyasi süreç Çin devleti tarafından da yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz'daki Pekin ziyareti sürecinde Pekin yönetiminin bölgesel siyasi gelişmelerin yanı sıra, S-400'ler konusunu da gündeme getireceği ve diplomatik sürece destek vermesi bekleniyor.
 

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