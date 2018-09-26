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Sahte alkol satıcısına 'Kasten adam öldürme' suçlaması

Kadıköy’ün ünlü dövmecisi Güray Tan Mısır’a (45) sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Bayram Çomak’ın (46) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sahte alkol satıcısına 'Kasten adam öldürme' suçlaması

Kadıköy’ün ünlü dövmecisi Güray Tan Mısır’a (45) sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Bayram Çomak’ın (46) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:12
Sahte alkol satıcısına 'Kasten adam öldürme' suçlaması

Sahte alkol satıcısına 'Kasten adam öldürme' suçlaması

Sahte içki satıcılarına kötü haber. Yüzlerce can alan sahte içki satanlar hakkında ilk kez "Kasten adam öldürme" suçundan yargı önüne çıkacak. İstanbul'da dövmeci Güray Tan Mısır'ın sahte içki nedeniyle ölmesine neden olan Bayram Çomak için savcı "kasten öldürme" suçlamasıyla 25 yıla kadar hapsini istedi

Kadıköy’ün ünlü dövmecisi Güray Tan Mısır’a (45) sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Bayram Çomak’ın (46) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Aziz Özen'in Hürriyet'teki haberine göre, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen duruşmada cumhuriyet savcısı Çomak’ın eylemini olası kast ile gerçekleştirdiği ve Mısır’ın ölümüne kasten sebep olduğunun anlaşıldığını belirtti. Duruşma, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için ertelendi.

METANOL ZEHİRLENMESİ

Dream Tattoo’nun sahibi olan Mısır, 5 Mart 2017 tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 5 gün sonra da yaşamını yitirmişti. Mısır’a içki satan Bayram Çomak “Yurtdışından turistlerce getirilen içkileri son 10 yıldır satıyorum. Ölen kişinin yanında bulunan içki şişelerini ben sattım” dedi. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Mısır’ın ‘Metanol’ zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği, Mısır’ın evinde ele geçirilen ve üzerinde ‘XVIPHUÜ Aap’ yazan votka şişesi içindeki sıvılarda ‘Metanol’ bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

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