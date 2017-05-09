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09 Mayıs 2017 Salı 18:28

Sahte öğretmen çetesi yargı önünde: Bakanlık gibi atama yapmışlar

Milli Eğitim Bakanlığı gibi çalışan 49 kişilik çetenin atamasını yaptığı sahte öğretmenler ile birlikte örgüt üyeleri yargılanırken ilginç bilgiler de ortaya çıktı.

Sahte öğretmen çetesi yargı önünde: Bakanlık gibi atama yapmışlar
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Sahte öğretmen ataması yapan çete yargı önünde

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır gerçekleştiremediği atamaları 50 bin liraya kadar para alarak gerçekleştiren çetenin sahte diplomalar üreterek çok sayıda kişiyi de öğretmen yaptığı ortaya çıktı. Paralel Milli Eğitim Bakanlığı kuran çetenin atamasını yaptığı 29 öğretmenin kimliği belirlendi, görevden alındı, çete üyeleri ise yargı önünde hesap veriyor.



45 KİŞİ YARGILANIYOR

Adana'da  29 öğretmen adayının 35 ile 50 bin lira arasında değişen para karşılığında hazırlanan sahte diplomalarla branşları dışındaki alanlarda atanmalarını sağladıkları iddia edilen 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana'da 2016 yılı ocak ayında para karşılığında KPSS'den yeterli puan alamayan öğretmen adaylarının atamasını yapan bir çeteyi polis takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda çetenin 35 ile 50 bin lira para karşılığında resmi olarak atamasını yaptırdığı 29 öğretmen saptandı. Bu öğretmenler Adana'ya getirilip sorguya alındı.

DÜŞÜK KPSS'Lİ MEMUR ADAYLARINI BİLE ATAMIŞLAR

Öğretmenler, atamalarını para karşılığında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde beden eğitim öğretmeni olan Ziya Kadiroğlu'nun yaptırdığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından acil olarak meslekten ihraç edilen 29 öğretmen sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Öğretmenlerin verdiği bilgiler üzerine Emniyet Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri,  Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında olduğu 16 kişiyi gözaltına alındı. Para karşılığında KPSS'den düşük puan aldıkları için ataması yapılamayan öğretmen adaylarının bilgilerini alıp, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemine girerek atamalarını yaptığı belirlenen şüpheliler  suçlamaları kabul etmedi.  Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

ÇETE LİDERİ: SADECE 2 KİŞİYİ TANIYORUM

Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında  3'er yıldan 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya,  benzer davadan da tutuklu bulunan sahte diploma çetesinin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu, Adana F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Suçlamayı kabul etmeyen Ziya Kadiroğlu, sanıklardan 2 kişiyi tanıdığını belirterek, "Bu 2 kişi dışında iddianamede adı geçen sanıkları tanımam. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.      
Mahkeme heyeti, Kadiroğlu hakkındaki davaların birleştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


 
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