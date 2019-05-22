Sahte vizeciler sosyal medya üstünden vurmuş

Türkiye genelinde sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 110 kişilik sahte vize çetesi çökertildi. Kurbanlarını 'Keriz' olarak tanımlayan çetenin sosyal medya reklamlarıyla milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Facebook, Twitter ve Google üzerinden verdikleri reklamlarla, yurt dışına gitmek isteyenlere vize hizmeti verdikleri iddiasıyla binlerce kişiyi dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sırasında 110 kişi gözaltına alındı.

KURBANLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Vatandaşlara sosyal medya ve google arama sonuçlarından ulaşan çete üyelerinin, sadece google için günlük 20 bin liralık reklam harcaması yaptığı belirlendi. Dolandırılan kurbanlar arasında iş ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre çok sayıda vize aracılık şirketi ile turizm acentalarının internet sitesini kopyalayan dolandırıcılık çetesi, vize işlemleri için kurbanlardan milyonlarca lira para topladı.

ÇAĞRI MERKEZLERİ KURMUŞLAR

Çetenin, oluşturulan sahte internet sitelerine giriş yaparak, buradaki çağrı merkezi numarasını arayan vatandaşlardan vize başvurusu için randevu alınacağını belirterek, para talep ettikleri, böylelikle de aylık gelirin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu büyük bir vurguna imza attıkları ortaya çıktı. Vize işlemlerinde yetkili aracı kurumların internet sitelerini ve iletişim numaralarını taklit eden şebekenin, kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi. Çete üyelerinden 86'sı yakalandı

OPERASYON KARARI ANKARA EMNİYETİNDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek altına aldı.

GOOGLE'A GÜNLÜK 20 BİN LİRA ÖDEME

İnternet arama motorlarında "vize, vize almak istiyorum ve Schengen vizesi" gibi anahtar kelimeler üzerinde arama yapan vatandaşların, ilk sıralarda yer alan ve aracı kurumların resmi internet sitesi görünümündeki sahte sitelere girdikleri ve online başvuru aracılığıyla kişisel bilgilerini paylaşarak "hizmet ücreti" adı altında ödeme yaptıkları tespit edildi. Şebekenin kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.

