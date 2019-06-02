Sakarya'da deprem, Hendek 4.7 ile sallandı



Son dakika deprem, Marmara Bölgesi'nde deprem hareketliliği yeniden mi başladı? Sakarya'nın Hendek İlçesi Yarıca Köyü yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.08 sıralarında meydana gelen deprem yer kürenin 9.5 KM derinliğinde oluştu.

AFAD Sakarya Hendet depreminin şiddetini 4.6 olarak ilan ederken 7 KM derinlikte olduğunu duyurdu.



Son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini daha sonra 4.4 olarak revize etti.

Deprem Düzce, Bolu, Akyazı, Sakarya, Sapanca, Alikahya, Gölyaka ve Ferizli'de yoğun olarak hissedildi.





..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.06.02 16:08:47 40.7603 30.7757 9.5 -.- 4.7 4.4 YARICA-HENDEK (SAKARYA) REVIZE01 (2019.06.02 16:08:47) 2019.06.02 07:39:41 41.1593 36.5797 8.4 -.- 2.4 -.- BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN) İlksel 2019.06.02 07:21:14 37.4022 36.1077 8.6 -.- 1.3 -.- SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.06.02 07:00:46 37.0523 27.9290 16.0 -.- 1.5 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.06.02 06:59:26 36.8993 27.7620 9.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.02 05:27:02 36.8888 27.6217 6.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.02 05:17:33 40.1455 31.7102 5.0 -.- 1.7 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel 2019.06.02 04:56:50 38.9705 26.2735 8.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.02 04:47:11 39.0075 27.6413 7.0 -.- 1.3 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.06.02 03:26:00 38.9057 27.7507 12.1 -.- 2.2 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.06.02 02:48:03 37.0635 27.5553 4.9 -.- 1.3 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.06.02 02:40:20 35.2952 27.8382 12.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.02 02:32:12 39.1580 27.6065 5.5 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.06.02 02:26:21 38.9685 26.2053 11.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.02 02:16:56 40.8963 41.8480 14.0 -.- 2.3 -.- ERENKOY-YUSUFELI (ARTVIN) İlksel 2019.06.02 01:23:50 38.8140 26.7282 8.9 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.01 23:45:29 40.2823 33.3757 5.0 -.- 3.2 3.2 ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) İlksel 2019.06.01 21:52:03 40.7617 27.4703 11.5 -.- 2.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.06.01 21:52:02) 2019.06.01 19:52:51 40.2715 33.3932 5.0 -.- 3.5 3.4 ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) İlksel 2019.06.01 17:06:50 41.1563 36.5910 9.1 -.- 2.9 -.- BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN) İlksel