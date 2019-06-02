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Sakarya'da deprem, Hendek 4.7 ile sallandı

Sakarya'nın Hendek ilçesi, Yarıca köyü yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Sakarya'da deprem, Hendek 4.7 ile sallandı

Sakarya'nın Hendek ilçesi, Yarıca köyü yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

02 Haziran 2019 Pazar 16:31
Sakarya'da deprem, Hendek 4.7 ile sallandı

Sakarya'da deprem, Hendek 4.7 ile sallandı


Son dakika deprem, Marmara Bölgesi'nde deprem hareketliliği yeniden mi başladı? Sakarya'nın Hendek İlçesi Yarıca Köyü yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.08 sıralarında meydana gelen deprem yer kürenin 9.5 KM derinliğinde oluştu.

AFAD Sakarya Hendet depreminin şiddetini 4.6 olarak ilan ederken 7 KM derinlikte olduğunu duyurdu.


Son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini daha sonra 4.4 olarak revize etti.

Deprem Düzce, Bolu, Akyazı, Sakarya, Sapanca, Alikahya, Gölyaka ve Ferizli'de yoğun olarak hissedildi.


 

..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.06.02 16:08:47  40.7603   30.7757        9.5      -.-  4.7  4.4   YARICA-HENDEK (SAKARYA)                           REVIZE01   (2019.06.02 16:08:47)
2019.06.02 07:39:41  41.1593   36.5797        8.4      -.-  2.4  -.-   BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN)                         İlksel
2019.06.02 07:21:14  37.4022   36.1077        8.6      -.-  1.3  -.-   SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE)                        İlksel
2019.06.02 07:00:46  37.0523   27.9290       16.0      -.-  1.5  -.-   CAMLICA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2019.06.02 06:59:26  36.8993   27.7620        9.1      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.06.02 05:27:02  36.8888   27.6217        6.9      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.06.02 05:17:33  40.1455   31.7102        5.0      -.-  1.7  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel
2019.06.02 04:56:50  38.9705   26.2735        8.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.06.02 04:47:11  39.0075   27.6413        7.0      -.-  1.3  -.-   UCAVLU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2019.06.02 03:26:00  38.9057   27.7507       12.1      -.-  2.2  -.-   DOGUCA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2019.06.02 02:48:03  37.0635   27.5553        4.9      -.-  1.3  -.-   CAMLIK-BODRUM (MUGLA)                             İlksel
2019.06.02 02:40:20  35.2952   27.8382       12.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.06.02 02:32:12  39.1580   27.6065        5.5      -.-  1.8  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2019.06.02 02:26:21  38.9685   26.2053       11.7      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.06.02 02:16:56  40.8963   41.8480       14.0      -.-  2.3  -.-   ERENKOY-YUSUFELI (ARTVIN)                         İlksel
2019.06.02 01:23:50  38.8140   26.7282        8.9      -.-  2.0  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.06.01 23:45:29  40.2823   33.3757        5.0      -.-  3.2  3.2   ALTINTAS-KALECIK (ANKARA)                         İlksel
2019.06.01 21:52:03  40.7617   27.4703       11.5      -.-  2.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       REVIZE01   (2019.06.01 21:52:02)
2019.06.01 19:52:51  40.2715   33.3932        5.0      -.-  3.5  3.4   ALTINTAS-KALECIK (ANKARA)                         İlksel
2019.06.01 17:06:50  41.1563   36.5910        9.1      -.-  2.9  -.-   BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN)                         İlksel
Ege'de deprem | Gökova Körfezi 4.3 ile sallandı
Ege'de deprem | Gökova Körfezi 4.3 ile sallandı
Tunceli'de deprem, Nazımiye 4,5 ile sallandı
Tunceli'de deprem, Nazımiye 4,5 ile sallandı
Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi  4.7 ile sallandı 
Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi  4.7 ile sallandı 
Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2
Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2
Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı
Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı
Son depremler, Manisa Kırkağaç 4,5 ile sallandı
Son depremler, Manisa Kırkağaç 4,5 ile sallandı
Bodrum'da deprem, 4.8 ile sallandı
Bodrum'da deprem, 4.8 ile sallandı
Son Güncelleme: 02.06.2019 16:37
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GölyakaAlikahyaSapancaSakaryaAkyazıBoluDüzceHendekDepremSon Dakika DepremAFAD
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