Sakaryalı Şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında düzenlenen ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan J'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlandıErzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca Şenkaya ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan 'Şehit17-19 Operasyonu'nda Çamlıalan kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Yılmaz'ın naaşı, dün akşam uçakla Sakarya'ya getirildi. Sabah babaevinde alınan helallik sonrası şehit Yılmaz'ın naaşı, Serdivan ilçesindeki Medine Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde baba Aziz Yılmaz ve yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehit, Sakarya Şehitliği'nde toprağa verildi.e askeri yetkililer, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.