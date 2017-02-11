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11 Şubat 2017 Cumartesi 22:32

Samsun'da doğalgaz ne zaman gelecek: Boru hattını arızası

Altyapı çalışmaları sırasında patlatılan Samsun'a doğalgaz sağlayan ana boru hattındaki çalışmalar halen sürüyor.

Samsun'da doğalgaz ne zaman gelecek: Boru hattını arızası
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Samsun'da doğalgaz ne zaman gelecek: Boru hattını arızası


Samsun'a saatlerdir doğalgaz verilemiyor. Samsun'da altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz ana boru hattının tamir işlemleri sürüyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, basın mensuplarına, Samsun-Ordu karayolunda katlı yol için fore kazık yapımı esnasında 20 inçlik doğalgaz ana hattına zarar verildiğini, bu nedenle gece saatlerinden bu yana kentte doğalgaz akışının kesildiğini söyledi.

Tahribatın meydana geldiği bölgenin yaklaşık 100 metre uzağında akaryakıt istasyonu bulunduğuna dikkati çeken Gürkan, "Akaryakıt depolama tesislerine yakın olduğunu dikkate aldığımızda çok büyük tehlikeyi atlattığımızı söyleyebiliriz. Olayın gerçekleştiği andan itibaren doğalgaz dağıtımını yapan SAMGAZ Doğalgaz Dağıtım AŞ, sorunun çözümüne yönelik özverili şekilde çalışmaktadır. Tahribatın giderilmesinin ardından 29 bin 177 binanın doğalgaz regülatörleri patlama olmaması için tek tek kontrol edilecektir. " dedi.

Doğalgazın ancak yarın akşamdan itibaren kontrollü şekilde verilebileceğini bildiren Gürkan, "Samsunhalkının soğuktan bir an önce kurtulması için odamıza kayıtlı doğalgaz iç tesisat mühendislik firmalarından 12, oda çalışanlarından da 3 ekip oluşturarak çalışmalara destek veriyoruz. Vatandaşlarımızı, dağıtım firmasından gaz arzı güvenli şekilde yapıldığı açıklanana kadar doğalgaz ile çalışan ocaklarını, sobalarını ve benzer cihazları kapalı durumunda tutmaları konusunda uyarıyoruz. Aksi durumda doğalgaz zehirlenmeleri veya patlamaları olabilir." açıklamasında bulundu.

SAMGAZ Doğalgaz Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamada ise hasar gören bölgede gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Gece saatleri itibarıyla hasarın giderilmesinin akabinde gaz arzını sağlama operasyonu gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, doğalgazın öncelikle hastanelere verileceği kaydedildi.
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