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24 Mayıs 2017 Çarşamba 23:28

Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında toprağa verilecek

Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Mesut Yılmaz'ın Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında toprağa verilecek
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Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında toprağa verilecek

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Mesut Yılmaz'ın Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Polis memuru Mesut Yılmaz'ın şehit olduğu haberini, Salıpazarı İlçesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde emniyet yetkilileri verdi.

Acı haberi alan anne Hatun ve baba Mehmet Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Bayraklar asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Bekar ve 2014 yılında polis olduğu belirtilen Mesut Yılmaz'ın, yarın, Salıpazarı İlçesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.
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