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21 Ocak 2017 Cumartesi 07:45

Sancaklı; Yarım saatte 20 bin ünite kan bağışı geldi

Eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminin ardından tüm Türkiye'nin dua ederek, binlerce vatandaşın kan bağışında bulunmak için hastanelere koştuğu MHP Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM'de duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Sancaklı; Yarım saatte 20 bin ünite kan bağışı geldi
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Sancaklı; Yarım saatte 20 bin ünite kan bağışı geldi

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, hayatının en zor günlerini geçirirken, eşinin hayata döndürülmesinde Türk Milleti'nin verdiği destek için TBMM'de teşekkür konuşması yaptı. Sancaklı'nın duygu yüklü konuşmasında "Bu olay bana çok ağır geldi. Allah hiç kimseye bunu yaşatmasın. Bütün Türkiye ayağa kalktı dua etti. Başka çaremiz kalmadı. Kan anonsu yapıldıktan yarım saat sonra hastanelere akın eden vatandaşlarımız 20 bin ünite kan bağışında bulundu" diyerek milletin verdiği desteğe şükranlarını sunduğunu söyledi. Eşi Hülya Sancaklı'nın bir mucize sonucu hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen Sancaklı'nın konuşmasından satırbaşları.

BİN YILDIR BU ÜLKEDE KARDEŞÇE YAŞIYORUZ

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, "Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede neden bu noktaya geldiklerini kez daha hep beraber düşünelim" dedi

MHP Koacaeli Milletvekili Sancaklı, TBMM Genel Kurulu Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin 18. maddesi oylamasına geldi.

Sancaklı kürsüden yaptığı konuşmada, milletvekillerine teşekkür etmek istediğini belirterek, "Gerçekten bu olay çok ağır geldi bana. Allah hiç kimseye vermesin. Hülya hanımın buraya gelmesi mucizeydi. Bütün Türkiye ayağa kalkmış dua ediyor. Allah'tan bir mucize daha bekliyoruz. Dua ediyoruz. Hepinizde dua etmesini istiyoruz. Dua ediyoruz, başka çaremiz kalmadı. Olayı yaşadığımda büyük Türk milleti feraseti yerinde duruyor, şerefi de, insanlığı da.

Kan anonsu yapıldığında, 20 bin insan yarım saat içerisinde hastaneye koşup, kan vermek için sıraya girdi. Bunların hiç birisine 'hangi partiye oy veriyorsun', 'hangi dindensin, etnik gruptansın' diye sorulmadı.

Beş dakika içerisinde bütün kan stokları doldu. Allah bir mucize yarattı, olaydan 15 dakika sonra bütün doktorlar oradaydı, hastane hazırdı. Bundan sonra da dua edip, Allah'a yalvaracağız, tekrar aramıza dönsün" dedi.

Sancaklı, 30 yaşlarında bir gencin organlarını bağışlamak istediğini söyleyerek, "İşte Türk milleti böyle bir millet. Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede neden bu noktaya geldiklerini kez daha hep beraber düşünelim" dedi.

Sancaklı eşinin durumunun stabil olduğunu ifade etti. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım MHP grup sıralarına giderek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

 
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Saffet SancaklıHülya Sancaklı
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