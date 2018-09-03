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Sancaktepe'de çatışma; 1 polis hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de bir polis ile astsubay arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis hayatını kaybederken, polisin eşi ile astsubay yaralandı..

Sancaktepe'de çatışma; 1 polis hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de bir polis ile astsubay arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis hayatını kaybederken, polisin eşi ile astsubay yaralandı..

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:50
Sancaktepe'de çatışma; 1 polis hayatını kaybetti

Sancaktepe'de çatışma; 1 polis hayatını kaybetti

Sancaktepe'de astsubay ile polis çatıştı; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Sancaktepe'de sokak ortasında bir astsubay ile bir polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda polis hayatını kaybederken, polisin eşi ve astsubay ise yaralandı.

Olay, Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak üzerinde saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kişi birbirine silahla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede birbirine ateş eden kişilerden birisinin polis, diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi. Çatışmada polis olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve astsubay ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
 

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