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Sandık müşahitleri arasında kavga, 2 ölü var

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı

Sandık müşahitleri arasında kavga, 2 ölü var

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı

31 Mart 2019 Pazar 11:52
Sandık müşahitleri arasında kavga, 2 ölü var

Sandık müşahitleri arasında kavga, 2 ölü var


Malatya Pütürge'de vatandaşların oy verme işlemi sırasında sandık müşahitleri arasında çıka kavgada silahlar çekildi.  Korkunç olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre; kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 

2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPütürge
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