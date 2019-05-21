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Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı

Eskişehir'de Sarar ailesini rehin alarak milyonlarca liralık para, döviz altınla kaçan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı. Zanlıların uyruğu henüz bilinmiyor.

Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı

Eskişehir'de Sarar ailesini rehin alarak milyonlarca liralık para, döviz altınla kaçan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı. Zanlıların uyruğu henüz bilinmiyor.

21 Mayıs 2019 Salı 03:09
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı


Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı

Eskişehir'de tekstil sektörünün önde gelen yatırımcılarından Sarar ailesini fabrikalarında rehin alan zanlılar Bulgaristan'a giriş yapmalarının hemen ardından yakalandı. Türk polisinin sıkı takibine rağmen, zanlıların kapıdan geçmeyi nasıl başardığı henüz bilinmiyor. Rehin alma olayında kilit isimlerden birinin Sarar ailesinin yakın çalışanlarından biri olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı. Soylu, “Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz bunları yakalattırdık” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, “Bundan 2 gün önce Eskişehir'de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine 3-4 kar maskeli hırsızın girmesiyle eşiyle beraber elleri bağlanarak kasaları soyularak ve biraz da darp edilerek hırsızlar oradan kaçtılar. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden. Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanıyla görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sarar AilesiBulgaristanİçişleri Bakanı Süleyman SoyluSarar Holding
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