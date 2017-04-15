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15 Nisan 2017 Cumartesi 09:35

Sarıkamış Harekatı'nın plânları çöplükte çıktı

Türk ve Rus ordularının Kafkas Cephesi'nde en kanlı çarpışmalarına sahne olan Sarıkamış Harekatı'nın planları çöplükte bulundu.

Sarıkamış Harekatı'nın plânları çöplükte çıktı
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Sarıkamış Harekatı'nın plânları çöplükte çıktı

Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen ve 25 bin mehmetçiğin şehit düştüğü savaşların krokisinin bir çöplükte bulunduğu ortaya çıktı. Osmanlı İmparatorlu'nun Enver Paşa komutasında 3. ordunun yürüttüğü harekatın 102'nci yılında, Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu'nun tesadüfen satın aldığı bir evde ortaya çıktı.

20 YILDIR BELGE VE ARAÇ TOPLUYOR

Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, 20 yıldır Kurtuluş Savaşı ve Kızılay’a ait araç gereçleri topluyor. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre savaş döneminde vatandaşın askerle paylaşmak için bağışladığı altın bileziklerin, yastık altında biriktirilen paraların toplandığı Kızılay kasasını bulduğu tarihi eserler arasında olduğunu söyleyen Hizanlıoğlu, şunları dedi: “Para kasasını çöpten buldum. O dönemin renklerine yakın renklerde boyayıp bakımını yaptırdım. O kasada toplanan paralarla mermiler, gıda maddeleri, giyecek alınıyordu. Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara’da Kızılay’ın önüne ilk asılan bayrak da bu eserler arasında. Kızılay’a ait bir ambulans aracını hurdaya gönderilirken yakaladım. Her bir noktasını elde yaptık. Parçaları bulunmadığı için tek tek kalıplarla parçalarını hazırladık. Şu anda çalışır vaziyette. Bu eserlerin hepsi şahsi koleksiyonum. Aralarında asker için üniforma dikilen dikiş makineleri, yemek ocakları, siperlerde su dağıtılan güğümler var. Cephane sandıkları, aş ocağında tıraş edilen askerlerin tıraş ve sefer takımları bulunuyor.”

SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NIN ORİJİNAL KROKİSİ

Hizanlıoğlu, koleksiyonunu oluştururken kendisini en çok şaşırtanın, Mebusevleri’nde satın aldığı evden Sarıkamış Harekâtı ile Çanakkale Savaşı’nda kullanılan orijinal krokiler çıktığını söyledi. Hizanlıoğlu, “Eskiciden aldığım sandığın içinden o dönemde fotoğrafa yansıtmak için kullanılan bir alet buldum. İçinde de Atatürk’ün hiçbir yerde olmayan fotoğrafları vardı” dedi.

 
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