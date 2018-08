Sarıyer 1 Eylül'de Dünya Barış Günü'ne hazırlanıyor

Sarıyer Belediyesi kardeşliğe, huzura, birlik ve beraberliğe, savaşların yıkıcı etkisine dikkat çekmek için 9. Uluslararası Barışa Çağrı Festivali düzenliyor. Festivalde 25. yılını kutlayan Kardeş Türküler ve sürpriz sanatçılar sahne alacak.“Yurtta Barış, Dünyada Barış” çığlıkları Sarıyer’den yükselecek.

ŞÜKRÜ GENÇ’TEN BARIŞA ÇAĞRI

Her yıl olduğu gibi bu yılda’nde Sarıyer’den “İnadına Barış”, “İnadına Birlik ve Beraberlik”, “İnadına Sevgi” çığlıkları atılacak. ‘Barış’ şarkıları ve şiirleriyle renklenecek gecede Kardeş Türküler sahne alacak. 25. yılını kutlayan gruba Ayşenur Kolivar, Ceylan Ertem, Mikail Aslan, Onur Şentürk, BGST Dansçıları, Çıplak Ayaklar Kumpanyası ve Tahribat-ı İsyan grubu da eşlik edecek. 1 Eylül Cumartesi saat 20.00’da başlayacak etkinlikte barış coşkusu hep birlikte yaşanacak. Festival, Türkiye'nin yüksek sesli canlı performans altyapısıyla donatılan ilk kapalı müzik ve gösteri merkezi olan Maslak (Ayazağa) Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Barışa Çağrı Festivali’ne ev sahipliği yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Sarıyer her dinden ve her mezhepten insanımızın yıllardır yan yana yaşadığı bir barış ilçesidir. Göreve geldiğimizden beri temel amacımız Sarıyer’imizin oluşturduğu bu barış ilçesi örneğinin her ne pahasına olursa olsun devamını sağlamaktır. İşte bu nedenle biz her sene bir araya geliyoruz. İşte bu nedenle her sene beraber barışa çağrı yapıyoruz. Dünya genelinde ve Türkiye üzerinde sıkça yaşanan çatışmalar bizi üzüyor. Bir yerel yönetici olarak, bir yurttaş olarak halkımızın yaşadığı acıyı her birey gibi bende yüreğimin derinliklerinde hissediyorum. Tüm Türk halkı sorunların barış içinde çözülmesini istemektedir. Türk halkı hiçbir zaman savaş yanlısı olmamıştır. Dış politikalarımız bunu yansıtmalı, komşu ve bölge ülkeleri ile kavgalı, savaş kışkırtıcısı bir ülke konumuna gelmemeliyiz. Birlik ve beraberlik! Bizim vatanımızın özü budur. Bizde bu duygularla hareket etmeli, kardeşlik duygularımızın bozulmasına asla müsaade etmemeliyiz. İşte tüm bu nedenlerle İstanbul’un en güzel ilçesi Sarıyer’den tüm dünyaya barış çığlığı gönderiyoruz. Haydi, barış iktidarına” dedi.