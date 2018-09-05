Sarıyer Belediyesi, İstanbul'un en büyük doğa hareketini başlatıyor
Sarıyer Belediyesi, İstanbul’un en büyük en kapsamlı doğa hareketini 8-9 Eylül’de Türkiye ve dünyanın en etkili çevreci STK’larıyla birlikte Sarıyer Kilyos’ta başlatıyor. Çevre Koruma ve Kontrol ve Kültür Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte; vegan kek yapımından, Kumdan Sanat’a, Kum Zambakları’ndan, doğa için pedala, Greenpeace ile kıyı temizliğinden, konsere ve atölyelere kadar tüm çevreci eylemler yer alacak.
Sarıyer Belediye’si 2. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri içinde yer alacak etkinlikte Kumda Sanat ve Kum Zambakları festivalleri de yapılacak.
Sarıyer, Kilyos’ta gerçekleşecek ve iki gün sürecek festival kapsamında çevre aktivistleri, ressamlar, heykeltıraşlar, öğrenciler ve sanatseverler doğa için bir araya gelecek.
Çevre ve Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen Kumda Sanat Festivali’nde kumlar, sanatçılar tarafından birer sanat eserine dönüştürülecek. Her yıl farklı temalarla yapılan ve Kilyos sahilinde bulunan kumların sanatla buluşarak hayat bulduğu festivalin bu yılki teması ise ‘Doğa ile dayanışma’ olacak. Çevre ve Sanat Günleri kapsamında Sarıyer’e bağlı köylerde nesli hızla tükenmekte olan “Kum Zambaklarını” koruma altına almak için “8. Kilyos Kum Zambakları Festivali” de düzenlenecek. Festivale çeşitli çevre dernekleri de destek verecek.
DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRECEKLER
Festival kapsamında " Doğa İçin Pedal Çevir" sloganıyla bir bisiklet turu da düzenlenecek. Çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla Bisikletliler Derneği üyeleri ile birlikte düzenlenen bisiklet turuna Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden başlayacak ekip Kilyos Sosyal Tesisleri’ne kadar pedal çevirecek.
YIKILMAK ZORUNDA OLAN ZİHİNLERDEKİ DUVAR
Festival kapsamında ‘Yıkılmak Zorunda Olan Zihinlerdeki Duvar’ diyen İZEV öğrencileri deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Greenpeace ile kıyı temizliği yapacak. Gönüllülerle birlikte Kilyos Sahili’nde temizlik yapacak İZEV’li gençler kirliliğe dur diyecek.
AHŞAP HEYKELLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Etkinlikler boyunca 2. Sarıyer Heykel Sempozyumu kapsamında ahşap malzemeleri sanatla bütünleştirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin ellerinde hayat bulan ahşap heykellerde görücüye çıkacak. Bu yıl ‘Doğa ile Barışık İnsan’ temasıyla hayat bulan heykeller festival boyunca görülebilecek.
ÇEVRECİ FORUMLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Geri dönüşüm ve doğa savunması anlamında da önemli işlerin yapılacağı festivalde, atıklardan yapılan heykelleri içeren sergiler, iklim değişikliği ve yarattığı tahribatları, Bafa Gölü’nün ekolojik sorunları, doğru nefes teknikleri ve Türkiye’de kum zambaklarının korunmasını konu alan konferanslar ve eko-köy tanıtımları yapılacak. İmza günleri, ekşi mayalı ekmek ve vegan kek yapım atölyesi, atıksız mutfak atölyesi, gıda toplulukları ve kompost atölyesi gibi aktivitelerle de zenginleştirilen festival, sizleri şehir içerisindeki hayatınızdan bir an olsun uzaklaştırarak, alternatif bir yaşam fikri edinmenize yardımcı olacak.
DOĞA İÇİN BEKLİYORUZ….
8 EYLÜL CUMARTESİ
KUMDA SANAT ÇALIŞMALARI YER: KİLYOS PLAJI
AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU SERGİSİ –YER: TURBAN TESİSLERİ
MİKROKREDİ KERMESİ – YER: KİLYOS MEYDAN
İMZA GÜNÜ / KİLYOSLU YAZARLAR – YER: KİLYOS MEYDAN
ESKİ KİLYOS FOTOĞRAFLARI SERGİSİ - YER: KİLYOS MEYDAN
ELEKTRONİK ATIK SERGİSİ – YER : TURBAN TESİSLERİ
FORUMLAR YER: TURBAN TESİSLERİ / AMFİ TİYATRO
11.00 – 12.00 KİLYOS SAHİLDE GREENPEACE VE İZEV İLE KIYI TEMİZLİĞİ
12.30-12.50 MARMARA BÖLGESİNİN YAŞAM KAYNAĞI(KUZEY ORMANLARI(KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI)
12.50-13.10 BELGRAD ORMANINDA AKTİF YAŞAM (BELGRAD ORMANI KORUMA GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ BAŞKANI-ABDULKADİR BİLGE)
13.10-13.30 LATMOS (BEŞPARMAK DAĞLARI) BAFA GÖLÜ BELGESELİ(EKODOSD-Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı-Bahattin Sürücü)
13.30-14.00 TÜRKİYE’DE KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASI( FORUM)-(Kilyos Doğal Çevresini Koruma ve Geliştirme Derneği -EKODOSD-HER DAİM DOSTLAR GRUBU)
14.00-17.00 İKLİM İÇİN SES VER FORUMU (8 Eylül Küresel Etkinlik Günü’ne ithafen)
Forum Başlıkları
İklim Değişikliği Nedir, Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? - Ömer Madra
İklim Değişikliğine Karşı Yerel Politikalar - Ümit Şahin
İklim İçin Kadınlar - Menekşe Kızıldere
İklim Değişikliği Ve Su Politikaları - Akgün İlhan
İklim Adaleti Ve Termik Santraller - Akif Pamuk
Hava Kirliliği Ve Sağlık Etkisi - Buket Atlı
Moderatör: Murat Can Tonbil
İklim İçin Ses Ver Etkinliği-Beden Ritim Performansı-Ömer Ongun
14.00 -14.45 İKLİM FORUMU 1.oturum
14.45-15.00 NEFESİNLE HAYAT BUL - UZM.FATOŞ GÖRCE-Doğru Nefes Teknikleri Eğitmeni & SARIYER KENT KONSEYİ
15.00-15.45 İKLİM FORUMU 2. Oturum
15.45-16.00 ARA
16.00-17.00 İKLİM FORMU 3.oturum
17.00-17.30 KUM ZAMBAKLARI ZİYARET-KİLYOS SAHİL VE KİLYOS MEYDAN
KONSER / MUSTAFA ŞAHİN SAAT 20.00 YER: KİLYOS MEYDANI
9 EYLÜL PAZAR
“İSTANBUL’DAN KARADENİZ’E DOĞA İÇİN PEDALLIYORUZ” (Saat 10.00-13.00 / Bisikletliler Derneği Üyeleri )
KUMDA SANAT SERGİSİ – YER: KİLYOS PLAJI
AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU SERGİSİ – YER:TURBAN TESİSLERİ
MİKROKREDİ KERMESİ – YER: KİLYOS MEYDAN
İMZA GÜNÜ / KİLYOSLU YAZARLAR –YER: KİLYOS MEYDAN
ESKİ KİLYOS FOTOĞRAFLARI SERGİSİ - YER: KİLYOS MEYDAN
ELEKTRONİK ATIK SERGİSİ – YER : TURBAN TESİSLERİ
ATÖLYELER YER: TURBAN TESİSLERİ / AMFİ TİYATRO
13.45 EKŞİ MAYALI EKMEK VE VEGAN KEK ATÖLYESİ
14.00 -15.00 GIDA TOPLULUKLARI ATÖLYESİ
14.15 - 16.15 ATIK CEP TELEFONU FIRLATMA ETKİNLİĞİ(TÜBİSAD)
15.00 - 16.00 REPAİR CAFE (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN İLERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ)
(YERYÜZÜ DERNEĞİ-BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ-TEMİZ HAVA PLATFORMU)
15.00 -16.00 ÇEVRECİ SANATÇI ZELİHA SUNAL İLE ATIKSIZ YAŞAM ATÖLYESİ (ÇEVKO VAKFI)
16.00 - 16.30 KOMPOST ATÖLYESİ (YERYÜZÜ DERNEĞİ-BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ-TEMİZ HAVA PLATFORMU)
16. 17.00 SONUÇ BİLDİRGESİNİN KAMUOYUNA PAYLAŞIMI (Çevreci Dernekler İle Birlikte)
17.00 – 17.30 SERTİFİKA VE PLAKET TÖRENİ
KATILIMCILAR
1-BAK-TEK(YENİLİKÇİ VE ÇEVRECİ BİYOREMİDASYON TEKNOLOJİSİ)
2-BELGRAD ORMANI KORUMA GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ
3-BİLİMİN ÇAKIL TAŞLARI
4-BİSİKLETLİLER DERNEĞİ
5-BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
6-ÇEVKO
7-DEHA BİYODİZEL
8-EXİTCOM
9-EKODOSD
10-EKOİQ
11-GREEN PEACE
12-HER DAİM DOSTLAR GRUBU
13-İKLİM İÇİN SES VER - 350 TÜRKİYE
14-KOZMOZ HEYKEL SERAMİK ATÖLYE
15-KİLYOS DOĞAL ÇEVRESİNİ KORUMA VE ÇEVRE KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME DERNEĞİ
16-KİLYOS KUMDA SANAT ÇALIŞMA GRUBU
17-KUZEY ORMANLARI DERNEĞİ
18-KÖSTEBEK KOLLEKTİFİ ORGANİK ÜRÜN STANDI
19-PETDER
20-PAGÇEV
21-SARIYER GİRİŞİMCİ KADINLAR KOOPERATİFİ
22-SAGEM
23-SARIYER KENT KONSEYİ
24-TAP
25-TREND DK
26-TÜRK KALP VAKFI
27-TURMEPA - DENİZ TEMİZ DERNEĞİ
28-TEMA
29-TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
30-TÜBİSAD (BİLİŞİM SANAYİCİLER DERNEĞİ)
31-YENİ İNSAN YAYINEVİ
32-YERYÜZÜ DERNEĞİ
33-YEŞİL DÜŞÜNCE DERNEĞİ