Sarıyer Belediyesi, İstanbul'un en büyük doğa hareketini başlatıyor

Sarıyer Belediyesi, İstanbul’un en büyük en kapsamlı doğa hareketini 8-9 Eylül’de Türkiye ve dünyanın en etkili çevreci STK’larıyla birlikte Sarıyer Kilyos’ta başlatıyor. Çevre Koruma ve Kontrol ve Kültür Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte; vegan kek yapımından, Kumdan Sanat’a, Kum Zambakları’ndan, doğa için pedala, Greenpeace ile kıyı temizliğinden, konsere ve atölyelere kadar tüm çevreci eylemler yer alacak.

Sarıyer Belediye’si 2. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri içinde yer alacak etkinlikte Kumda Sanat ve Kum Zambakları festivalleri de yapılacak.

Sarıyer, Kilyos’ta gerçekleşecek ve iki gün sürecek festival kapsamında çevre aktivistleri, ressamlar, heykeltıraşlar, öğrenciler ve sanatseverler doğa için bir araya gelecek.

Çevre ve Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen Kumda Sanat Festivali’nde kumlar, sanatçılar tarafından birer sanat eserine dönüştürülecek. Her yıl farklı temalarla yapılan ve Kilyos sahilinde bulunan kumların sanatla buluşarak hayat bulduğu festivalin bu yılki teması ise ‘Doğa ile dayanışma’ olacak. Çevre ve Sanat Günleri kapsamında Sarıyer’e bağlı köylerde nesli hızla tükenmekte olan “Kum Zambaklarını” koruma altına almak için “8. Kilyos Kum Zambakları Festivali” de düzenlenecek. Festivale çeşitli çevre dernekleri de destek verecek.

DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRECEKLER

Festival kapsamında " Doğa İçin Pedal Çevir" sloganıyla bir bisiklet turu da düzenlenecek. Çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla Bisikletliler Derneği üyeleri ile birlikte düzenlenen bisiklet turuna Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden başlayacak ekip Kilyos Sosyal Tesisleri’ne kadar pedal çevirecek.

YIKILMAK ZORUNDA OLAN ZİHİNLERDEKİ DUVAR

Festival kapsamında ‘Yıkılmak Zorunda Olan Zihinlerdeki Duvar’ diyen İZEV öğrencileri deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Greenpeace ile kıyı temizliği yapacak. Gönüllülerle birlikte Kilyos Sahili’nde temizlik yapacak İZEV’li gençler kirliliğe dur diyecek.

AHŞAP HEYKELLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Etkinlikler boyunca 2. Sarıyer Heykel Sempozyumu kapsamında ahşap malzemeleri sanatla bütünleştirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin ellerinde hayat bulan ahşap heykellerde görücüye çıkacak. Bu yıl ‘Doğa ile Barışık İnsan’ temasıyla hayat bulan heykeller festival boyunca görülebilecek.

ÇEVRECİ FORUMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Geri dönüşüm ve doğa savunması anlamında da önemli işlerin yapılacağı festivalde, atıklardan yapılan heykelleri içeren sergiler, iklim değişikliği ve yarattığı tahribatları, Bafa Gölü’nün ekolojik sorunları, doğru nefes teknikleri ve Türkiye’de kum zambaklarının korunmasını konu alan konferanslar ve eko-köy tanıtımları yapılacak. İmza günleri, ekşi mayalı ekmek ve vegan kek yapım atölyesi, atıksız mutfak atölyesi, gıda toplulukları ve kompost atölyesi gibi aktivitelerle de zenginleştirilen festival, sizleri şehir içerisindeki hayatınızdan bir an olsun uzaklaştırarak, alternatif bir yaşam fikri edinmenize yardımcı olacak.

DOĞA İÇİN BEKLİYORUZ….

8 EYLÜL CUMARTESİ

KUMDA SANAT ÇALIŞMALARI YER: KİLYOS PLAJI

AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU SERGİSİ –YER: TURBAN TESİSLERİ

MİKROKREDİ KERMESİ – YER: KİLYOS MEYDAN

İMZA GÜNÜ / KİLYOSLU YAZARLAR – YER: KİLYOS MEYDAN

ESKİ KİLYOS FOTOĞRAFLARI SERGİSİ - YER: KİLYOS MEYDAN

ELEKTRONİK ATIK SERGİSİ – YER : TURBAN TESİSLERİ

FORUMLAR YER: TURBAN TESİSLERİ / AMFİ TİYATRO

11.00 – 12.00 KİLYOS SAHİLDE GREENPEACE VE İZEV İLE KIYI TEMİZLİĞİ

12.30-12.50 MARMARA BÖLGESİNİN YAŞAM KAYNAĞI(KUZEY ORMANLARI(KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI)

12.50-13.10 BELGRAD ORMANINDA AKTİF YAŞAM (BELGRAD ORMANI KORUMA GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ BAŞKANI-ABDULKADİR BİLGE)

13.10-13.30 LATMOS (BEŞPARMAK DAĞLARI) BAFA GÖLÜ BELGESELİ(EKODOSD-Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı-Bahattin Sürücü)

13.30-14.00 TÜRKİYE’DE KUM ZAMBAKLARININ KORUNMASI( FORUM)-(Kilyos Doğal Çevresini Koruma ve Geliştirme Derneği -EKODOSD-HER DAİM DOSTLAR GRUBU)

14.00-17.00 İKLİM İÇİN SES VER FORUMU (8 Eylül Küresel Etkinlik Günü’ne ithafen)

Forum Başlıkları

İklim Değişikliği Nedir, Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? - Ömer Madra

İklim Değişikliğine Karşı Yerel Politikalar - Ümit Şahin

İklim İçin Kadınlar - Menekşe Kızıldere

İklim Değişikliği Ve Su Politikaları - Akgün İlhan

İklim Adaleti Ve Termik Santraller - Akif Pamuk

Hava Kirliliği Ve Sağlık Etkisi - Buket Atlı

Moderatör: Murat Can Tonbil

İklim İçin Ses Ver Etkinliği-Beden Ritim Performansı-Ömer Ongun

14.00 -14.45 İKLİM FORUMU 1.oturum

14.45-15.00 NEFESİNLE HAYAT BUL - UZM.FATOŞ GÖRCE-Doğru Nefes Teknikleri Eğitmeni & SARIYER KENT KONSEYİ

15.00-15.45 İKLİM FORUMU 2. Oturum

15.45-16.00 ARA

16.00-17.00 İKLİM FORMU 3.oturum

17.00-17.30 KUM ZAMBAKLARI ZİYARET-KİLYOS SAHİL VE KİLYOS MEYDAN

KONSER / MUSTAFA ŞAHİN SAAT 20.00 YER: KİLYOS MEYDANI

9 EYLÜL PAZAR

“İSTANBUL’DAN KARADENİZ’E DOĞA İÇİN PEDALLIYORUZ” (Saat 10.00-13.00 / Bisikletliler Derneği Üyeleri )

KUMDA SANAT SERGİSİ – YER: KİLYOS PLAJI

AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU SERGİSİ – YER:TURBAN TESİSLERİ

MİKROKREDİ KERMESİ – YER: KİLYOS MEYDAN

İMZA GÜNÜ / KİLYOSLU YAZARLAR –YER: KİLYOS MEYDAN

ESKİ KİLYOS FOTOĞRAFLARI SERGİSİ - YER: KİLYOS MEYDAN

ELEKTRONİK ATIK SERGİSİ – YER : TURBAN TESİSLERİ

ATÖLYELER YER: TURBAN TESİSLERİ / AMFİ TİYATRO

13.45 EKŞİ MAYALI EKMEK VE VEGAN KEK ATÖLYESİ

14.00 ATIKSIZ MUTFAK-PINAR TAŞDEMİR

14.00 -15.00 GIDA TOPLULUKLARI ATÖLYESİ

14.15 - 16.15 ATIK CEP TELEFONU FIRLATMA ETKİNLİĞİ(TÜBİSAD)

15.00 - 16.00 REPAİR CAFE (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN İLERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ)

(YERYÜZÜ DERNEĞİ-BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ-TEMİZ HAVA PLATFORMU)

15.00 -16.00 ÇEVRECİ SANATÇI ZELİHA SUNAL İLE ATIKSIZ YAŞAM ATÖLYESİ (ÇEVKO VAKFI)

16.00 - 16.30 KOMPOST ATÖLYESİ (YERYÜZÜ DERNEĞİ-BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ-TEMİZ HAVA PLATFORMU)

16. 17.00 SONUÇ BİLDİRGESİNİN KAMUOYUNA PAYLAŞIMI (Çevreci Dernekler İle Birlikte)

17.00 – 17.30 SERTİFİKA VE PLAKET TÖRENİ

KATILIMCILAR

1-BAK-TEK(YENİLİKÇİ VE ÇEVRECİ BİYOREMİDASYON TEKNOLOJİSİ)

2-BELGRAD ORMANI KORUMA GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ

3-BİLİMİN ÇAKIL TAŞLARI

4-BİSİKLETLİLER DERNEĞİ

5-BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

6-ÇEVKO

7-DEHA BİYODİZEL

8-EXİTCOM

9-EKODOSD

10-EKOİQ

11-GREEN PEACE

12-HER DAİM DOSTLAR GRUBU

13-İKLİM İÇİN SES VER - 350 TÜRKİYE

14-KOZMOZ HEYKEL SERAMİK ATÖLYE

15-KİLYOS DOĞAL ÇEVRESİNİ KORUMA VE ÇEVRE KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME DERNEĞİ

16-KİLYOS KUMDA SANAT ÇALIŞMA GRUBU

17-KUZEY ORMANLARI DERNEĞİ

18-KÖSTEBEK KOLLEKTİFİ ORGANİK ÜRÜN STANDI

19-PETDER

20-PAGÇEV

21-SARIYER GİRİŞİMCİ KADINLAR KOOPERATİFİ

22-SAGEM

23-SARIYER KENT KONSEYİ

24-TAP

25-TREND DK

26-TÜRK KALP VAKFI

27-TURMEPA - DENİZ TEMİZ DERNEĞİ

28-TEMA

29-TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

30-TÜBİSAD (BİLİŞİM SANAYİCİLER DERNEĞİ)

31-YENİ İNSAN YAYINEVİ

32-YERYÜZÜ DERNEĞİ

33-YEŞİL DÜŞÜNCE DERNEĞİ