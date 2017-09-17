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Sarıyer Formulaz nefes kesti: Türkiye'nin en eğlenceli Karadeniz yarışması

Türkiye'nin en eğlenceli kendine özgü yarışmalarından biri olarak yıllardır Karadeniz yaylalarında düzenlenen Formulaz'ın ikincisi bu yıl Sarıyer'de yeniden yapıldı.

Sarıyer Formulaz nefes kesti: Türkiye'nin en eğlenceli Karadeniz yarışması

Türkiye'nin en eğlenceli kendine özgü yarışmalarından biri olarak yıllardır Karadeniz yaylalarında düzenlenen Formulaz'ın ikincisi bu yıl Sarıyer'de yeniden yapıldı.

17 Eylül 2017 Pazar 18:36
Sarıyer Formulaz nefes kesti: Türkiye'nin en eğlenceli Karadeniz yarışması

Sarıyer Formulaz nefes kesti: Türkiye'nin en eğlenceli Karadeniz yarışması


Türkiye’nin kendine özgü en eğlenceli yarışlarından olan ‘Formulaz' tahta araba yarışları, Sarıyer’de 2. kez düzenlendi.  2009 yılında Karadeniz’de başlatılan ve adı Formula 1 yarışlarından esinlenerek bulunan ‘Formulaz’ heyecanlı anlara sahne oldu.


Sarıyer geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eski bir Karadeniz geleneği olan tahta araba yarışına ev sahipliği yaptı. 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganı ile Ferahevler’de düzenlenen yarışlara katılan sürücüler, rampadan aşağıya hızla direksiyon sallayarak eğlencenin tadına vardı. Kırılan tekerlekler, küçük kazalara rağmen yarışı sürdürmeye devam eden yarışmacılar kimi zaman elleri kimi zaman ayaklarından destek alarak yarışı tamamladı.

Sarıyer Ferahevler Kaymakamlık Önü ile Japon Parkı Arası’nda gerçekleşen etkinlikte bir de sürpriz vardı. Ünlü sanatçılar Metin Şentürk, Safiye Soyman ve Faik Öztürk de Formulaz’a katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile tahta arabalara binerek sembolik bir tur gerçekleştiren ünlü sanatçılar ardından yarışmanın startını verdi. Etkinliğe katılanlar arasında daha önce Rize’de düzenlenen yarışlarda dereceye giren yarışmacılar da vardı.

Bu coşkuya ortak olmak isteyen vatandaşlar da Formulaz’ın yapılacağı alanı doldurdu. Etkinlikte kıran kırana geçen yarışlarla heyecanlı dakikalar geçiren vatandaşlar horonla eğlencenin tadını çıkardı. Heyecanın dorukta olduğu Formulaz’da yöresel yemek stantları da kuruldu. Kardeniz’in damak çatlatan lezzetlerine Sarıyerlilerin ilgisi yoğun oldu.

Son Güncelleme: 17.09.2017 18:49
Anahtar Kelimeler:
Formulaz
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