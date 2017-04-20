SAS komandoları, Cerablus'ta mayın imha ediyor

Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Sualtı Savunma (SAS) Komandoları, el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde görevlerini sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ualtı Savunma (SAS) Komandolarının fotoğraflarını yayınladı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında yürüttüğü özel harekat faaliyetleri kapsamında; Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Sualtı Savunma (SAS) Komandoları, bölge halkının huzur ve güvenliği için teröristler tarafından yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edilmesinde görevlerini başarıyla icra etmektedirler." denildi.