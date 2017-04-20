﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 18:14

SAS komandoları, Cerablus'ta mayın imha ediyor

Sualtı Savunma (SAS) Komandoları'nın, Cerablus'ta el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde görevlerini sürdürüyor.

SAS komandoları, Cerablus'ta mayın imha ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
SAS komandoları, Cerablus'ta mayın imha ediyor


Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Sualtı Savunma (SAS) Komandoları, el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde görevlerini sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ualtı Savunma (SAS) Komandolarının fotoğraflarını yayınladı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında yürüttüğü özel harekat faaliyetleri kapsamında; Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Sualtı Savunma (SAS) Komandoları, bölge halkının huzur ve güvenliği için teröristler tarafından yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edilmesinde görevlerini başarıyla icra etmektedirler." denildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı
Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı
Şırnak'ta hava operasyonu 13 terörist öldürüldü Şırnak'ta hava operasyonu 13 terörist öldürüldü
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ'da Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ'da
Uludere'de deprem; Uludere 4.0 ile sallandı Uludere'de deprem; Uludere 4.0 ile sallandı
Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu
Yukarı Çık

Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile...
Balıkesir Bigadiç yakınlarından meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak hissedildi. Deprem yerin 5 KM derinliğinde...

Haberi Oku