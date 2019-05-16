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Sayın Öcalan dönemi yeniden başladı

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a İmralı'da avukatlarıyla görüşme izni uzun bir aradan sonra yeniden çıktı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kurulu Üyesi Burhanettin Duran ise, örgüt liderine "Sayın Öcalan" diye hitap etti..

Sayın Öcalan dönemi yeniden başladı

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a İmralı'da avukatlarıyla görüşme izni uzun bir aradan sonra yeniden çıktı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kurulu Üyesi Burhanettin Duran ise, örgüt liderine "Sayın Öcalan" diye hitap etti..

16 Mayıs 2019 Perşembe 17:33
Sayın Öcalan dönemi yeniden başladı

Sayın Öcalan dönemi yeniden başladı

Seçim meydanlarında muhalefet partilerini PKK'lı teröristlerle yanyana göstermekten çekinmeyen hükümet, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşme izni verilirken, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran katıldığı programda örgüt liderine 'Sayın Öcalan' diye hitap etti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün yaptığı açıklamada İmralı Cezaevi'nde yatan PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki avukat kısıtlılıklarının kaldırıldığını ve avukatlarıyla görüşme imkanı getirildiğini açıkladı. Bu gelişmeden bir süre önce ise Cumhurbaşkanlığına yakın bir danışmanın örgüt lideri için "Sayın Öcalan" şeklindeki sözleri izleyenlerin sert tepkisine neden oldu.


SAYIN ÖCALAN GERİ DÖNDÜ

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması için açılım süreci başlatan, yüzlerce güvenlik görevlisinin şehit düşmesine bir o kadar vatandaşın ölümüne neden olan AK Parti hükümetinin uyguladığı politikalar geri mi dönüyor. 
Yeni bir açılım sürecinin başlangıcının işaretleri 31 Mart yerel seçimlerinden önce AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Terör örgütü üyeleri son dönemde saldırılarını tırmandırırken, hükümet hiç beklenmedik bir anda, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin isteğiyle Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin çıktı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran ise AK Partili bakanlar gibi "Sayın Öcalan" ifadesini katıldığı bir TV programında sarfetti.

iyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hukuk Akademi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfü Avşar katıldı.

Programda İstanbul seçimleri konuşulurken HDP’nin alacağı tavır da masaya yatırıldı.

Program sunucusu, Burhanettin Duran’a, "HDP'nin de tavrını sormak isterim Burhanettin Duran. Henüz bir karar açıklamadı, ne dersiniz, ne düşünüyor HDP?" diye sordu.

Burhanettin Duran ise, "HDP içerisinde, sanıyorum sayın Öcalan’ın son açıklaması, bu Suriye'deki YPG'nin tavrı ile ilgili, Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklaması bir tür bir iç tartışma oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran’ın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a “sayın” demesi tepki çekti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah ÖcalanPKKSayın ÖcalanAdalet BakanıMHP Genel Başkanı BahçeliMHPSETA
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