Seçimde ağır darbe alan Sarıgül'e 500 milyon dolarlık büyük şok



31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ile gizli ittifak yaparak DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül'e yeni başkandan şok karar. Şişli Belediye Başkanlığı döneminde, çok sayıda değerli mülkü kendine ait vakfa yıllığı 1 liradan kiralayan Mustafa Sarıgül'ün uyanıklığına yeni başkan son verdi. Şişli Belediyesi, ilk meclis toplantısında Sarıgül yönetiminin toplam değeri 500 milyon dolarlık 9 taşınmazı Sarıgül’ün başında olduğu vakfa devretmesine dönük kararları iptal etti..



İLK TOPLANTIDA SARIGÜL KARARI

İstanbul’da Şişli Belediyesi yerel seçimler sonrası ilk meclis toplantısını yaptı. Toplantısının ilk gündemlerinden biri, belediyenin eski başkanlarından DSP’li Mustafa Sarıgül’ün belediyeye ait malları başında olduğu Şişli Meslek Yüksek Okulu Vakfı üzerine geçirdiği kararlar oldu.

Sendika63.org sitesinde yer alan habere göre Sarıgül’ün, 2012 ve 2013 yıllarında aralarında Şişli Belediyesi eski Hizmet Binası’nın da olduğu, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare, toplam değeri ise 500 milyon dolar olan 1 taşınmazı bedelsiz, 8 taşınmazı ise 30 yıl süreyle 1 TL karşılığında kendi vakfına intifa ettirdiği kararlar CHP ve AKP’li üyelerin oylarıyla iptal edildi.

Oylama sırasında konuşan DSP’li üye Bayram Özata kararın aceleyle alınmasını eleştirirken, CHP’li başkanı Muammer Keskin ise eleştiriye “Aksine gecikmiş bir karardır. Şişli halkının mallarını, mülklerini yeniden Şişli halkına iade edeceğiz. Verdiğimiz sözü tutacağız; şeffaf, hesap veren, denetime açık bir yönetim sergileyeceğiz” dedi.

İptal kararlarının tapu dairesine gönderilmesiyle birlikte mülklerin iade süreci başlamış olacak.

İnönü de yeltenmiş, belediye meclisinden geçirememişti



Belediye mülklerinin Sarıgül’e ait vakıftan alınması, 2016 yılında Hayri İnönü’nün başkanlığında da belediye meclisinin gündemine gelmiş ancak iptal için yapılan oylamada yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. İnönü bunun üzerine mülklerin devrini mahkemeye taşımıştı.

Muammer Keskin ise seçim kampanyasında mülkleri yeniden Şişli halkına iade edeceklerinin sözünü vermişti. Kaynak: sendika63.org