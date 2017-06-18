Şehit ateşi Ordu ve Balıkesir'e düştü: Şehit olacağı içine doğmuş

Şehit ateşi Ordu ve Balıkesir'e düştü

ŞEHİDİN NAAŞI ORDU'YA GETİRİLDİ

Hakkari'nin Çukuurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Erbil Arslan'ın babası İsmail Arslan, en son dün gece oğluyla konuştukları söyledi. Baba Arslan, 4 yıldır Hakkâri’de görev yapan oğlu Erbil için, “Her akşam bizi arıyordu. ‘Kuzey Irak’ta üst kurulacakmış orasını temizlemeye gideceğiz’ dedi. Uzmanlığı bırakma durumu vardı. Arkadaşları ve tim komutanı ‘bunca yıl buranın cefasını çektin, gelecek Haziran ayında dağıtımlar var’ demiş. Onları diğer askeri birimlere eğitmen olarak veriyorlarmış.’ Ben bırakmayacağım baba devam edeceğim’ dedi. Öyle deyince bende bir şey diyemedim. Bugün televizyonlarda patlama haberini duyunca oğlumun şehit olduğu içime doğdu, baştan yaralı dediler, ardından ağır yaralıya çevirdiler, ondan sonra da şehit haberi geldi” dedi.Şehit Erbil Arslan, Susurluk’a bağlı Göbel Mahallesi’nden yarın öğlen namazının ardından törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Arslan, evli ve biri 4 yaşında diğeri ise 9 aylık Ecrin ve Esin isimli iki kız çocuk babasıydı.Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Onur Tiken'in cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi. şehit Tiken'in naaşı askeri uçakla getirildiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda törenle karşılandı. Buradaki törene Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, daire müdürleri, askeri erkan, polis, jandarma ile şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı uçaktan indirilerek tören mangası tarafından omuzda cenaze aracına taşınırken, annesi Esma ile babası Alaaddin Tiken, gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Cenaze aracına konulan tabuta sarılıp ağlayan Esma ile Alaaddin Tiken çifti güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı.Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit Onur Tiken'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Çatalpınar ilçe merkezinde düzenlenecek olan törenin ardından Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.