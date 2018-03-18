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Şehit eşini böyle uğurlamıştı: Çok şükür eşimin intikamı alındı

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında önceki gün şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın operasyona gitmeden önce eşi tarafından cepheye uğurlanma görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit eşini böyle uğurlamıştı: Çok şükür eşimin intikamı alındı

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında önceki gün şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın operasyona gitmeden önce eşi tarafından cepheye uğurlanma görüntüleri ortaya çıktı.

18 Mart 2018 Pazar 21:59
Şehit eşini böyle uğurlamıştı: Çok şükür eşimin intikamı alındı

Şehit eşini böyle uğurlamıştı: Çok şükür eşimin intikamı alındı


Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında önceki gün şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın operasyona gitmeden önce eşi tarafından cepheye uğurlanma görüntüleri ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca son yolculuğuna uğurlandı. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı. Öte yandan şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın Siirt'ten eşi tarafından uğurlanma görüntüsü ortaya çıktı

SİLAH ARKADAŞLARININ MESAJI DUYGULANDIRDI

Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği video mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar" diye konuştu.


Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 gün önce teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca, tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Dunca'nın naaşı, askeri uçakla memleketi Eskişehir'e getirildi.

Naaşı Reşadiye Camii'ne getirilen şehidin cenaze namazı öncesinde babası Kazım, annesi Hesna, eşi Lütfiye, kızı Zeynep Naz Dunca ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Tabutun başına gelen şehidin eşi Lütfiye Dunca, dua ettikten sonra tabuta sarıldı.

BABASININ BERESİNİ TAKTI

AA'nın aktardığına göre, annesi ile babasının tabutunun başına gelen Zeynep Naz ise bir süre sarıldıktan sonra tabut üzerinde bulunan babasına ait bereyi alarak başına taktı. Ardından Zeynep Naz, babasına asker selamı ile veda etti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Dunca'nın cenazesi, askeri törenin ardından Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedildi.

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