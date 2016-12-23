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23 Aralık 2016 Cuma 11:21

Şehit Ökkeş Karaca Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Şehit Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi ilk olarak merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit Ökkeş Karaca Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
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Şehit Ökkeş Karaca Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Fırat Kalkanı operasyonu sırasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi..

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca, memleketi Kahramanmaraş'ta Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.
Şehit Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi ilk olarak merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Şerife Karaca ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze Mimar Sinan Camii'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı.

Törende 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın üniformasını giyen kardeşi Ramazan ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıt yaktı. Babası bir süre önce vefat eden ve bekar olan olan şehit Astsubay Ökkeş Karaca, cenaze namazının kalınmasının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.

 
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