﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Haziran 2017 Perşembe 02:38

Şehit Songül Yarbay, o helikoptere son anda yetişmiş...

Şırnak’ta şehit olan Türkiye’nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut’u, kaza yapan helikoptere son anda bindiği ortaya çıktı.

Şehit Songül Yarbay, o helikoptere son anda yetişmiş...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şehit Songül Yarbay, o helikoptere son anda yetişmiş...

Türkiye'yi yasa boğan, Şırnak Şenoba yakınlarında meydana gelen helikopter kazası sırasında cen veren askerlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Faciada şehit düşen Yarbay Songül Yakut'un, helikoptere son anda yetiştiği bildiniliyor.

Şırnak’ta şehit olan Türkiye’nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut’u, kaza yapan helikoptere son anda bindiği ortaya çıktı. Aynı kazada şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın hareket öncesinde Yakut’u görüp iftara gelmesini istediği öğrenildi


Şırnak Şenoba’da 31 Mayıs’ta meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan olarak atanan ilk kadın subay olan şehit Yarbay Songül Yakut’un (41), planda olmamasına rağmen helikoptere son anda bindiği öğrenildi. 


Bugün Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın, 23. Jandarma Tümen Komutanlığı’ndan Şenoba’daki tugay komutanlığına askerlerle iftar yapmak için gitmek üzereyken tümende gördüğü Yarbay Yakut’a “Songül ne yapıyorsun?” diye sorduğu, Yakut’un da “Komutanım iftara gideceğim” dediği öğrenildi. Bunun üzerine şehit Tümgeneral Aydın’ın, evinde iftar yapmayı planlayan şehit Yakut’tan “Hadi sen de gel” diyerek helikoptere binmesini istediği belirlendi. Şehit Aydın’ın emriyle bir personel yüzbaşının helikopterden indiği, yerine de Yarbay Yakut’un bindiği ifade edildi.

3 SAAT ÖNCE ‘ŞEHİTLİK NE GÜZEL’ DEMİŞ

Bu arada, terör örgütü PKK ile mücadelede başarılı operasyonlara imza atan şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın kazadan 3 saat önce tümendeki şehitlik anıtını ziyaret ettiği öğrenildi. Aydın’ın gülleri koklayarak “Şehitlik ne güzel” dediği ve çevresindeki rütbelilere “Tümene yakışır bir şehitlik anıtı olmuş” deyip dua ettiği bildirildi. Tümgeneral Aydın’ın ayrıca helikoptere biri emir subayı, biri koruması 2 kişiyi aldığı, diğer 2 korumasının aileleri ile iftar açmaları için gelmelerine izin vermediği, korumalarına da içerisinde 500 TL bulunan zarf verip “Ailelerinizle iftar açın. Hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi.
Şenoba şehitlerine hakareti, savcı affetmedi
Şenoba şehitlerine hakareti, savcı affetmedi
Şenoba Faciası; 13 kahraman ölüme böyle gitmiş
Şenoba Faciası; 13 kahraman ölüme böyle gitmiş
Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurluyoruz
Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurluyoruz
Şırnak#039;ta askeri helikopter düştü, 13 şehidimiz var
Şırnak'ta askeri helikopter düştü, 13 şehidimiz var
Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı
Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ#039;da
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ'da
Tunceli#039;de helikopter düştü, Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı
Tunceli'de helikopter düştü, Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı
İzmir#039;e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli#039;de şehit oldu
İzmir'e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli'de şehit oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet...
Üst geçitten evinin içi görünüyor diye dava açtı Üst geçitten evinin içi görünüyor diye dava...
Hakkari'de kalleş tuzaK, 1 şehit 6 yaralı var  Hakkari'de kalleş tuzaK, 1 şehit 6 yaralı...
Bahçeli'den Alman askerlerine: Fizan'a kadar yolunuz var Bahçeli'den Alman askerlerine: Fizan'a...
Hastane magandaları Bursa'da dehşet saçtı Hastane magandaları Bursa'da dehşet saçtı
Başkan Gökçek'ten o iddialara cevap Başkan Gökçek'ten o iddialara cevap
Yukarı Çık

Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet...
Mardin'in Dargeçit ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede PKK'lı teröristlerle...

Haberi Oku