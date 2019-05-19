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Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı

Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, meslektaşlarının ve binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninin ardından Ankara'da toprağa verildi.

Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı

Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, meslektaşlarının ve binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninin ardından Ankara'da toprağa verildi.

19 Mayıs 2019 Pazar 16:07
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı

Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı

Terör örgütü üyeleri ile Halfeti yakınlarında girdiği çatışmada şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin naaşı binlerce vatandaşın katıldığı törenle uğurlandı.

Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, meslektaşlarının ve binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninin ardından Ankara'da toprağa verildi. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) cenazesi, memleketi Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Kayadibi'nin 4 yaşında ve 5 aylık iki kızının olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'lı teröristelere yönelik operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât'ta görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende, şehidin acılı eşi Fevziye, babası İsmail, annesi Saime ve diğer yakınları, yan yana oturup taziyeleri kabul etti. Törene eşinin görev kıyafetini giyerek gelen Fevziye Kayadibi, tören boyunca eşinin fotoğrafını kucağından indirmedi. Eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döken acılı eş, diğer yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Şehidin annesi Saime ve babası İsmail Kayadibi de gözyaşı döktü.

Törene, şehidin 4 yaşındaki kızı Beyza ile 5 aylık kızı Miray da getirildi. Kadın Özel Harekât polisleri, tören boyunca şehidin çocuklarıyla ilgilendi.

Anahtar Kelimeler:
Ankaraşehit
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