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10 Haziran 2017 Cumartesi 18:34

Şehit Uzman Çavuş Tuncay Zengin toprağa verildi

Uludere'de PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu şehit olan iki askerden biri olan Giresun'a bağlı Dereli İlçesi nüfusuna kayıtlı, Uzman Onbaşı Tuncay Zengin'in cenazesi memleketinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Tuncay Zengin toprağa verildi
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Şehit Uzman Çavuş Tuncay Zengin toprağa verildi

Şırnak'ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Tuncay Zengin'in cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Giresun'a götürüldü.
Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Namazdağı Sarıyayla mevkiinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon esnasında PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu şehit olan iki askerden biri olan Giresun'a bağlı Dereli İlçesi nüfusuna kayıtlı, Uzman Onbaşı Tuncay Zengin'in cenazesi, askeri uçakla getirildiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda törenle karşılandı. Buradaki törene Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, daire müdürleri, askeri erkan, polis, jandarma ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla karayoluyla memleketi Giresun'a götürüldü.

 
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