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Şehit Yarbay Songül Yakut'a 'Gebersin' diyen alçağa hapis cezası 

Sosyal medyayı mesken tutan magandalar artık önüne gelene hakaret ederken iki kere düşünmek zorunda. Şehit Kadın Yarbay'a sosyal medyada "Gebersin" diyen maganda 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Şehit Yarbay Songül Yakut'a 'Gebersin' diyen alçağa hapis cezası 

Sosyal medyayı mesken tutan magandalar artık önüne gelene hakaret ederken iki kere düşünmek zorunda. Şehit Kadın Yarbay'a sosyal medyada "Gebersin" diyen maganda 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

27 Eylül 2018 Perşembe 08:48
Şehit Yarbay Songül Yakut'a 'Gebersin' diyen alçağa hapis cezası 

Şehit Yarbay Songül Yakut'a 'Gebersin' diyen alçağa hapis cezası 


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın Yarbay'ı olarak terörle mücadelede en ön safta yer alan, FETÖ'cü hainlerin kurduğu kumpasta ordudan atılan, hukuk mücadelesi ile geri döndükten sonra şehit düşen Songül Yakut'a hakaret eden densiz magandaya mahkemeden tarihi ceza. Cumaali Cengiz adlı maganda hakkında karar veren hakim, zanlı hakkında indirim yapmazken, hapis cezasını paraya da çevirmedi.

Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan atanan ilk kadın subay olan ve Şırnak'ta geçen yıl şehit düşen yarbay Songül Yakut'a(41) hakarete ceza çıktı. FETÖ kumpasıyla açığa alınan daha sonra haklı hukuk mücadelesini kazanarak görevine geri dönen yarbay Yakut'a, sosyal medya hesabından "Gebersin abi ya şu kadınları orduda vs görünce deli oluyorum" şeklinde hakaret eden Cumaali Cengiz'e (25) verilen hapis cezası, ders niteliği taşıyor.

Hukuki süreç, abla Hüsniye Yakut'un Cumali Cengiz adlı magandanın hakaretini yargıya taşımasıyla başlamıştı. Abla, Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık anında soruşturma açtı. Yargılama sonunda da Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşegül Türkkan, ders niteliğinde bir kararın altına imza attı. 

Mahkeme, "Sanığın ileride tekrar suç işlemekten kaçınacağına dair kanaat oluşmadığı" , "Dosyaya yansıyan olumlu davranışları bulunmadığı" kaanatine vardı ve ertelemesiz 14 ay hapis cezasına hükmetti. 

Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak.Abla "Mahkeme adeta ders niteliğinde bir karar verdi. Bu karar aynı zamanda binlerce kadın güvenlik görevlimiz için de önemli. Songül bizim beş kardeşin en küçüğüydü. Ailemizin nadide bir çiçeğiydi. Karıncayı bile incitmeyecek kadar güzel yürekli bir kardeş, vatanına çok bağlı bir askerdi. Sosyal medyada bu çirkin hakareti görünce çok üzülmüştüm. Bu hakareti ile sadece şehidimizin manevi hatırasına değil, tüm aziz şehitlerimizin hatıralarına saygısızlık etmişti" dedi. 

5 kardeşin en küçüğü olan Yakut, Şenoba'da geçen yıl düşen helikopterde tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindeki 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, albay Oğuzhan Küçükdemirkol, albay Gökhan Peker, yarbay Songül Yakut, binbaşı Koray Onay, yüzbaşı İlker Acar, yüzbaşı Nuri Şener, başçavuş Mehmet Erdoğan, uzman çavuş Zeki Koç, pilot yüzbaşı Serhat Sığınak, pilot üsteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, başçavuş Fevzi Kıral ve pilot uzman çavuş Hakan İncekal Şenoba Hudut Tugayı'nı denetleyip, iftar yaptıktan sonra bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yarbay Songül YakutYarbay
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