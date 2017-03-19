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19 Mart 2017 Pazar 22:33

Şehitkamil'e şehit ateşi düştü; Oğuzcan Yüzbaş'nın naaşı bekleniyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik Lice'de düzenlenen operasyonda şehit olan Yüzbaşı Fuat Oğuzcan’ın Gaziantep’teki baba ocağına ateş düştü.

Şehitkamil'e şehit ateşi düştü; Oğuzcan Yüzbaş'nın naaşı bekleniyor
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Şehitkamil'e şehit ateşi düştü; Oğuzcan Yüzbaş'nın naaşı bekleniyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Yüzbaşı Fuat Oğuzcan’ın Gaziantep’teki baba ocağına ateş düştü.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Yüzbaşı Fuat Oğuzcan’ın acı haberini Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Ulus Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından şehidin yakınları eve akın ederken, binaya da Türk bayrağı asıldı.
Elazığ’da görevli olan ve geçici görevle Diyarbakır’a gönderilen şehit Yüzbaşı Oğuzcan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Yüzbaşı Fuat Oğuzcan
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