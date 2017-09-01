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Şehitler unutulmadı: Karanfiller güller ve dualar

Arefe günü başlayan şehitlik ziyaretleri bugün de sürüyor. Vatandaşlar şehit yakınları, şehitliklere ellerinde gül, dudaklarında dualarla akın etti

Şehitler unutulmadı: Karanfiller güller ve dualar

Arefe günü başlayan şehitlik ziyaretleri bugün de sürüyor. Vatandaşlar şehit yakınları, şehitliklere ellerinde gül, dudaklarında dualarla akın etti

01 Eylül 2017 Cuma 12:52
Şehitler unutulmadı: Karanfiller güller ve dualar


Şehitler unutulmadı: Karanfiller güller ve dualar

Vatan için canlarını feda eden kahramanlar, bayramda unutulmadı. Arefe günü başlayan şehitlik ziyaretleri bugün de sürüyor. Vatandaşlar şehit yakınları, şehitliklere ellerinde gül, dudaklarında dualarla akın etti

Kurban Bayramı ilk gününde Edirnekapı Şehitliği, şehit yakınları ve vatandaşların akınına uğradı. Şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.
Şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramının ilk gününde Edirnekapı Şehitliği’ne akın etti. Sabah bayram namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne gelmeye başlayan şehit yakınları, şehitlerin mezarlarının başında Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Şehit yakınları, şehitlerin mezarlarındaki çiçekleri sulamayı da ihmal etmedi. Şehit yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Öte yandan, şehitlikte görevli askerlerin şehit yakınlarıyla ilgilenerek karanfiller verdikleri görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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