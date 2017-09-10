

Şemdinli'de şehitliğe havanlı saldırıya misliyle karşılık

Terör örgütü yandaşları Kuzey Irak'tan havan topuyla saldırdı. Derecik'te 112 şehit için yaptırılan şehitliği hedef alan saldırıya, mehmetçik top atışıyla karşılık verdi. Havanların ateşlendiği bölge yoğun topçu atışına tutulurken, saldırı sırasında 3 askerin hafif yaralandığı açıklandı.

AÇILIŞINI SOYLU YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açılışı yapılan Derecik'teki şehitliğe teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kuzey Irak sınırındaki Derecik beldesinde 112 kişi için yaptırılan şehitliğe teröristler saldırdı. Bakan Soylu tarafından Kurban Bayramı'nın birinci günü açılışı yapılan şehitliğe teröristler tarafından bugün havanlı saldırı düzenlendi.

HAVANIN GELDİĞİ İSTİKAMET ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şehitlikte hasar oluştu. Şehitlikte dumanlar yükselirken, havanın geldiği istikamet ise Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: 3 ASKER HAFİF YARALI

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Merkezine Balkayalardan, Umurlu Bölük Merkezi ve Gedik Tepe Karakoluna ise Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yoğun havan atışı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan saldırı sonucu şarapnel parçasından 3 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Havan atışının geldiği bölge ve bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış güzergahları yoğun ateş altına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."