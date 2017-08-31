Şehitlikler doldu taştı; Askerler şehit annelerinin elini öptü

Askerler şehit annelerini görmek için Şehitlik'lere koştu...



Bayramlar'da şehitliklere hüzün çöker, hele Kurban Bayramları; Boğazlar düğümlenir, yutkunamaz insan. Fısıltıyla karışık hıçkırık sesleri, Fatiha'lara, Yasin'lere karışır. Gencecik fidan gibi aslanların, dağ gibi devrildiği kalleş tuzaklardan getirildi. Yıllardır aynı kalleşlik, aynı kahpelik. Anaların sessiz çığlığına karışan göz yaşlarına bu kez, şehitiklere gelen askerler dokundu, şehit analarının ellerini öperken onların acılarına ortak oldu.

ADANA'DA ASKERLER ŞEHİTLİĞİ ZİYANET ETTİ.

Adana'da, 21 yıl önce şehit olan oğlunun kabrini ziyaret eden şehit annesinin elini öpen Uzman Çavuş Feridun Balkan, "Bu annenin eli öpülmez mi, bu anneyi insan sırtında taşır" dedi.

Kurban Bayramı arifesinde Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği, şehit yakınlarının akınına uğradı. Vatan için şehit olan çocuklarının bayramını kutlamaya gelen şehit anne ve babalarıyla şehitlikteki askerler de yakından ilgilendi. Askerler, şehit aileleriyle birlikte dua etti.

Uzman Çavuş Feridun Balkan, tek tek şehit annelerinin gezip onlarla sohbet edip bayramlarını kutladı. Balkan, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 yıl önce tezkeresine 40 gün kala teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen er Fevzi Çakmak’ın (81) bastonla oğlunun kabristanın başına gelen Fatma Çakmak'ın yanına gelerek elini öptü. Şehit annesinin teskin etmeye çalışan Balkan, anneyle sohbet ederken, "Bu annenin eli öpülmez mi, bu anneyi insan sırtında taşır" dedi.