Şehitlikler göz yaşlarıyla ıslandı; 3 yaşındaki Lara şehit babasına koştu

Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaretçi akınına uğruyor. Adana'da Ramazan Bayramı arifesinde şehit mezarlarını ziyaret eden yakınları duygusal anlar yaşadı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Asri Mezarlıktaki şehitliğe gelerek şehit yakınlarıyla birlikte dua etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, acılı ailelere sabır dileyen Vali Demirtaş, bayramlarını da kutladı. Şehit yakınları temizledikleri mezar taşlarını okşayıp, gözyaşı döktü, dua etti.



BABASININ MEZARDAKİ FOTOĞRAFINI OKŞADI

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bir eve tuzakladığı bombanın patlaması sonucu 12 Nisan 2016'da şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in 3 yaşındaki kızı Lara da, kırmızı beyaz kıyafeti ve omzuna asılan Türk bayrağıyla babasının mezarına geldi. Yanında annesi Gülcan ve dedesi Musa Demiryürek'in de bulunduğu küçük kız, mezar taşındaki babasının fotoğrafını okşadı, bayramını kutladı. Babası şehit olduğunda henüz 19 aylık olan Lara'nın annesi Gülcan Demiryürek, "Kızım babasını çok severdi, babası da onu çok severdi. Tam hatırlamıyor babasını ne yazık ki. Arife gününde tarifi imkansız duygular yaşıyoruz" dedi.

Şehit babasının soğuk mezar taşına sarıldı

ŞEHİTLİKLER GÖZ YAŞLARIYLA ISLANDI



'ŞAHİN'İM BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN'

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Yeşiltaş Karakolu’na 2012 yılında PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu’un 6 yaşındaki oğlubabasının mezarını ziyaret etti. Mezar taşındaki şehit babasının fotoğrafını öpen Bulut, "Babacığım, kalk bana sarıl, seni çok özledim" dedi.Samsun'da Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları, mezarlıkları ziyaret etti. Vatandaşlar, yakınlarının mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Asri Mezarlık ve Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şehitliklere gelen aileler, şehitlerin kabirleri başında duygulu anlar yaşadı.Hakkari'nin Yüksekova İlçesindeki Yeşiltaş Karakolu’na 2012 yılında PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu’un oğlu Yağız Selçuk Bulut, babaannesiile birlikte Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği’ne geldi. Yağız, şehit babasının mezar taşını öptü. Babasına seslenen'un, "Babacığım, kalk bana sarıl, ben seni çok özledim" demesi mezarlıkta bulunanları da duygulandırdı.Ramazan Bayramı arifesinde, İzmir'deki mezarlıklar, ziyaretçilerle doldu taştı. Bu ziyaretlerde annelerin gözyaşlarının dinmediği yerlerden birisi de Kadifekale Şehitliği olurken, artık terörün bitmesi istendi.İzmir'deki mezarlık ziyaretlerinde, anneler Kadifekale Şehitliği'nde evlatlarının mezarlarının başında gözyaşı döktü. Çocuklarını terörle mücadelede kaybeden acılı aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe geldi. Burada özellikle anneler, evlatlarının yitirmelerinin üzerinden kaç yıl geçerse geçsin dinmeyen acılarıyla, oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü. Annler, şehit evlatlarının mezarlarını, büyük titizlikle, elleriyle temizledi. Mezara dikilmiş olan çiçeklerinin, fidanların bakımını yaptı, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Evlatlarının mezarlarını yıkayan anneler, mezar taşlarını öperek hasret giderdi.Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı teknesinin 17 Ağustos 2016'da Sarayburnu açıklarında kuru yük gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olması sonucu şehit düşen er'ın teyzesi, "Annesi ziyaretine gelemedi. Kardeşimin oğlu, ben geldim. İstanbul'da gemi kazasında şehit oldu. Babası o şehit olmadan 7 ay önce vefat etmişti. Peşine onu şehit verdik. Beklemediğimiz bir durumdu, başımıza geldi. Emir büyük yerden. Her bayram buraya geliyoruz. Şehidimizi yalnız bırakmıyoruz. Her zaman buradayız. Vatan sağolsun, yapacak bir şey yok. Ondan geldik, ona gideceğiz" dedi.Ağrı'nın Hamur İlçesi'nde, 9 Eylül 1992'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen'ın mezarını ziyaret eden annesi Hatice Solak, terörün bitmesini ve artık annelerin gözyaşlarının durmasını isteyerek, "Bizim toprağımız olmayan yerlere askerimizi evlatlarımızı göndermesinler. Yavrularımıza kıymasınlar, ciğerimizi yakmasınlar. Bunları dile getiren yok, şehit annesi olarak buna çok üzülüyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin" diye konuştu.Hakkari Şemdinli'de 20 Ağustos 1995'te bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen'in annesi 72 yaşındaki, Ramazan Bayramı öncesi oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyledi. Oğlunun mezar taşını öpen ve gözyaşlarını tutamayan acılı anne Şimşek, aradan 22 yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini belirterek, "Oğlum, Şahin'in, kuzum bayramın mübarek olsun. Taşlarına kurban olurum. Allah kimseye bu acıya göstermesin. Bayramlar gelince içimiz kan ağlıyor. Allah vatanımızı milletimizi korusun. Hakkari Şemdinli'de şehit düştü. Şimdi küçük torunumun orada askerlik yapıyor. Dayısının şehit olduğu yerde askerlik yapıyor. Ben her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Yürüyemiyorum, damadım izne ayrılınca gelebiliyorum. Karşıyaka'da oturuyorum. Hiç değilse cuma günleri buraya bir araç kaldırsalar. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, çok zor" dedi.