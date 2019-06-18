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Sel suları hızlı tren yolunu vurdu, yolcular mahsur kaldı

Yağmur suları Yüksek Hızlı Tren yolunu vurdu. İstanbul Konya, İstanbul Ankara seferleri durdu, yolcular mahsur kaldı.

Sel suları hızlı tren yolunu vurdu, yolcular mahsur kaldı

Yağmur suları Yüksek Hızlı Tren yolunu vurdu. İstanbul Konya, İstanbul Ankara seferleri durdu, yolcular mahsur kaldı.

18 Haziran 2019 Salı 23:44
Sel suları hızlı tren yolunu vurdu, yolcular mahsur kaldı

Sel suları hızlı tren yolunu vurdu, yolcular mahsur kaldı

Günlerdir devam eden sağanak yagmur, Ankara İstanbul arası karayolu ile Yüksek Hızlı Tren yolunu vurdu. Tünel girişi balçıkla doldu. Yolcular mahsur kaldı..


İstanbul'dan Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren yolcuları, sel sularının ağır hasar verdiği demiryolu ile, balçık dolan tünelin ulaşıma kapanması yüzünden mahsur kaldı. 

Sakarya'nın Gevye ilçesinde, D-650 yolu Bağlarbaşı mevkinde yağışın ardından dağdan inen çamurla karışık yağmur suları karayolunu kapladı. Sel suları nedeniyle Sakarya- Geyve yönü sel suyuyla kaplandı. Çok sayıda araç mahsur kalırken araç konvoyu Karaçam'a kadar uzandı. Aynı zamanda çamurlu sel suları nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı da zarar gördü.

TCDD'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle bazı demiryolu platformlarının tren trafiğine kapatıldığını belirtildi..

Geyve'deki Bağlarbaşı ve Dereköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdan inen çamurlu yağmur suları, D-650 yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken bir çok araç da selde mahsur kaldı. Kara yolları ve çevre belediyelerin iş makineleri ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Aynı zamanda çamurlu sel suları nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı da zarar gördü. Ankara'dan gelen Yüksek Hızlı Tren hattında oluşan heyelan nedeniyle tren Bilecik'te bekletildi. Trenden indirilen yolcular otobüslerle Arifiye garına götürüldü. Daha sonra da burada bekleyen trene bindirilip İstanbul'a gönderildi. Tren yolu hattında onarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yoğun yağmur sonucunda Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonlarında bazı yerlerde demiryolu platformlarının altlarının boşaldığından dolayı trafiğe kapatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Bugün (18.06.2019) Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları km 151+170-151+420 arasında aşırı yağış nedeniyle demiryolu platformu boşaldığından saat 18.45’ten itibaren tren trafiğine kapatılmıştır” denildi.

SEYAHATLER KARAYOLUYLA YAPILACAK

Açıklamada “Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatleri Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasında karayoluyla sağlanmaktadır. Kapanan demiryolu hattının açılması için çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Hızlı TrenTCDDBağlarbaşıDereköyGeyve
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