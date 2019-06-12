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Sele kapılan yavru kediyi suni solunumla hayata döndürdü

İBB çalışanı bir işçinin sel sularında boğulan yavru kediyi suni teneffüs yaptırarak hayata döndürmesi sosyal medyada günün konusu oldu.

Sele kapılan yavru kediyi suni solunumla hayata döndürdü

İBB çalışanı bir işçinin sel sularında boğulan yavru kediyi suni teneffüs yaptırarak hayata döndürmesi sosyal medyada günün konusu oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:00
Sele kapılan yavru kediyi suni solunumla hayata döndürdü

Sele kapılan yavru kediyi suni solunumla hayata döndürdü

Sel sularına kapılan yavru bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Olay sosyal medyada günün konusu haline geldi..


Neredeyse hergün okuya duymaya tanık olmaya alıştığımız vahşet görüntülerini unutturacak haber İstanbul Pendik'ten geldi. Sel sularına kapılan çaresiz kedi yavrusunu, kapıldığı sel sularından kurtaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, suni solunum yaparak onu hayata döndürdü.. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Metin adlı işçiye binlerce kutlama mesajı geldi. 


İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti.

İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediye masaj yapıp havlu ile kuruladı. 

Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına giderek kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.

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