Ağrı'da Tendürek Dağı eteklerinde devam eden operasyonlarda 3 asker bir korucu şehit düştü. TSK şehitlerin isimlerini henüz açıklamadı.

Şemdinli ve Tendürek'ten acı haber geldi, 5 şehit var

Bölücü terör örgütü PKK'Ya yönelik operasyonların yoğunlaştığıkırsalında çatışmalar deveam ederken bugün 1 korucu ile 3 askerin şehit düştüğü bilgisi geldi.TSK'dan yapılan açıklamada Ağrı'da Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda 3 asker ve 1 korucunun şehit olduğu, Şemdinli'de ise 1 askerin şehit olduğu belirtildi. Şehitlerin isimleri henüz açıklanmadı.Açıklamada ayrıca, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatı düzenlendiği ve PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.