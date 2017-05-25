Şemdinli ve Tendürek'ten acı haber geldi, 5 şehit var

Bölücü terör örgütü PKK'Ya yönelik operasyonların yoğunlaştığı Tendürek Dağı kırsalında çatışmalar deveam ederken bugün 1 korucu ile 3 askerin şehit düştüğü bilgisi geldi.
Son şehitler
TSK'dan yapılan açıklamada Ağrı'da Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda 3 asker ve 1 korucunun şehit olduğu, Şemdinli'de ise 1 askerin şehit olduğu belirtildi. Şehitlerin isimleri henüz açıklanmadı.
Açıklamada ayrıca, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatı düzenlendiği ve PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.