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25 Mayıs 2017 Perşembe 16:02

Şemdinli ve Tendürek'ten acı haber geldi, 5 şehit var

Ağrı'da Tendürek Dağı eteklerinde devam eden operasyonlarda 3 asker bir korucu şehit düştü. TSK şehitlerin isimlerini henüz açıklamadı.

Şemdinli ve Tendürek'ten acı haber geldi, 5 şehit var
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Şemdinli ve Tendürek'ten acı haber geldi, 5 şehit var

Bölücü terör örgütü PKK'Ya yönelik operasyonların yoğunlaştığı Tendürek Dağı kırsalında çatışmalar deveam ederken bugün 1 korucu ile 3 askerin şehit düştüğü bilgisi geldi.
Son şehitler
TSK'dan yapılan açıklamada Ağrı'da Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda 3 asker ve 1 korucunun şehit olduğu, Şemdinli'de ise 1 askerin şehit olduğu belirtildi. Şehitlerin isimleri henüz açıklanmadı.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatı düzenlendiği ve PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
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