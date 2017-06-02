Şenoba Faciası; 13 kahraman ölüme böyle gitmiş

Türkiye'yi yasa boğan Şenoba'daki helikopter faciasının ardından TSK tarafından yapılan açıklamada kazanın meydana geliş şekli ilk kez yayınlandı. Şırnak Şenoba'da 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası nasıl meydana geldi? İşte TSK'nın paylaştığı video...Genelkurmay Başkanlığı, dün Şırnak'ta düşen ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir video yayınladı. Cougar tipi askeri helikopter, Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nden 13 askerle birlikte havalandıktan kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına çarparak düşmüştü.TSK, resmi internet sitesinden kazanın nasıl yaşandığını anlatan bir video yayınladı. Görüntülerde yüksek gerilim hatları yer alıyor.