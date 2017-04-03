Seydişehir Belediyesi köpek katliamı yapıyor

ALLAHTAN KORKUN VİCDANSIZLAR

BAHÇEDE KÖPEK KULÜBESİNDE BİLE VURDULAR

Konya'ya bağlı Seydişehir ilçesinde belediyenin köpeklere yönelik uygulaması vatandaşları çileden çıkarıyor. Başıboş sokak köpeği olduğu gerekçesiyle küpeli hayvanların bile gezici ekipler tarafından zehirli iğne ile vurularak öldürüldüğünü belirten vadandaşlar, bu uygulamaya son verilmesini istiyor.Seydişehir ilçe merkezi ile sonradan mahalle haline getirilen kasaba ve köylerde, belediye ekiplerinin yüzlerce köpeği katlettiğini belirten duyarlı vatandaşlar "Bu katliama tek bir sivil toplum kuruluşu, tek bir siyasi parti temsilcisi ses çıkarmıyor, adeta onaylıyor. Hiç bir zararı olmayan, vatandaşların şikayet konusu bile yapmadığı köpeklerin vahşice katledilmesi insanlık değildir, Allah'tan korkun vicdansızlar" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Ortakarören Mahallesi'nde onlarca köpeği öldürdükten sonra çöp arabasına atarak bölgeden uzaklaşan Seydişehir Belediyesi ekiplerinin vahşeti bir vatandaş tarafından görüntülendi.Seydişehir'de iki köpeğinden birinin bahçesinde kulübesinde belediye ekipleri tarafından vurulduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, komşusunun bahçesinde iki yavru köpeğin de, yine belediye ekipleri tarafından zehirlendiğini iddia etti.Son iki yıldır,'nin sahipli sahipsiz ayrımı yapmadan, sahiplerinin bahçede kulübede tuttuğu köpekleri itlaf ettiğini söyleyen bir başka vatandaş ise "" yorumunu yaptılar.Seydişehir'de en son kuduz karantinası ilçe merkezine 25 KM uzaklıkta bir dağ köyünde 2012 yılında uygulanmıştı.