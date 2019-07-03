Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99363
ALTIN
256.652
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0783
EURO
6.3456

Seydişehir'de ambulans kaza yaptı, yolda can pazarı

Konya Seydişehir karayolunda içerisinde kalp krizi geçiren bir vatandaşı taşıyan ambulans kaza yaptı. Sağlık çalışanlarının yardımına arkadaşları koştu..

Seydişehir'de ambulans kaza yaptı, yolda can pazarı

Konya Seydişehir karayolunda içerisinde kalp krizi geçiren bir vatandaşı taşıyan ambulans kaza yaptı. Sağlık çalışanlarının yardımına arkadaşları koştu..

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:57
Seydişehir'de ambulans kaza yaptı, yolda can pazarı

Seydişehir'de ambulans kaza yaptı, yolda can pazarı


Kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan ambulans otomobille çarpıştı. Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı


Kaza, saat 16.00 saatlerinde Seydişehir - Konya yolu Karabulak Kavşağı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'den Konya'ya kalp krizi geçiren Yusuf K.’yi götüren Fahri V. idaresindeki 42 FNK 74 plakalı ambulans kavşakta Nuri K. idaresindeki 19 SB 322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans devrilerek yan yattı.

Kazada ambulans sürücüsü Fahri V., sağlık personeli Şerifenur K., Lokman N. ve ambulansın içerisinde bulunan hasta Yusuf K. ile otomobil sürücüsü Nuri K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçiren ve kazada yaralanan Yusuf K. ise hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.

Seydişehir'de dolu dehşeti, kurşun gibi deldi geçti
Seydişehir'de dolu dehşeti, kurşun gibi deldi geçti
Çocuklar deney yaptı, anneleri yufka açtı
Çocuklar deney yaptı, anneleri yufka açtı
Seydişehir'de deprem | Seydişehir 3.9 ile sallandı
Seydişehir'de deprem | Seydişehir 3.9 ile sallandı
Ortakaraören’in kadın muhtarı, başkan gibi çalışıcak
Ortakaraören’in kadın muhtarı, başkan gibi çalışıcak
CHP Seydişehir adayı Katlav | Kaybetti yine de teşekkür turuna çıktı
CHP Seydişehir adayı Katlav | Kaybetti yine de teşekkür turuna çıktı
Seydişehir'de CHP iki adayla yarışıyor
Seydişehir'de CHP iki adayla yarışıyor
Ortakaraören Muhtar Adayı Şakir Yıldırımoğlu: Belediye gibi çalışacağız
Ortakaraören Muhtar Adayı Şakir Yıldırımoğlu: Belediye gibi çalışacağız
Seydişehir botanik parkla buluşuyor
Seydişehir botanik parkla buluşuyor
Anahtar Kelimeler:
KonyaSeydişehirAmbulansKazaSon Dakika HaberHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Magandalar 2 bin yıllık surları perişan etti
Magandalar 2 bin yıllık surları perişan etti
7.7 Dünya Değişim Günü 7 Temmuz Pazar 
7.7 Dünya Değişim Günü 7 Temmuz Pazar 
TRT personel fazla diye 169 kişi gönderdi, 1700 kişi almış
TRT personel fazla diye 169 kişi gönderdi, 1700 kişi almış
Minibüste attığı çığlık hayatını kurtardı | Tecavüze uğramış
Minibüste attığı çığlık hayatını kurtardı | Tecavüze uğramış
Parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'a FETÖ'den suç duyurusu
Parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'a FETÖ'den suç duyurusu
Rapor vermeyen doktor çifte saldırdılar
Rapor vermeyen doktor çifte saldırdılar
Bakanlık düğün magandaları için harekete geçti
Bakanlık düğün magandaları için harekete geçti
İmamoğlu, 3. köprüde indirim yapılsın
İmamoğlu, 3. köprüde indirim yapılsın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort