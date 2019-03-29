Seydişehir'de CHP iki adayla yarışıyor

Hafta sonu yapılacak olan yerel seçimler öncesi Konya Seydişehir'de yarış kıran kırana sürüyor. AK Parti - MHP ittifakı karşısında CHP adayı Mehmet Katlav, son anda karşısına bağımsız olarak çıkan Abdülkadir Çat ile yarışıyor. Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ile birlikte Saadet Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi adayları ilçe genelinde düzenledikleri toplantılarla vatandaşları etkilemeye çalışıyor, AK Parti en büyük rakip olarak CHP adayı Mehmet Katlav'ı görürken, Bağımsız aday Abdülkadir Çat'a verilen desteğin mevcut başkan Mehmet Tutal'ı güçlendirdiği bildiriliyor.



Yerel seçimlerde, sağ partilerin son 5 yerel seçimde adeta kalesi olarak bilinen Konya'nın Seydişehir ilçesi, CHP'li adaya yeni bir şans vermeye hazırlanıyor. Makina Mühendisi Mehmet Katlav ile seçimlere giren Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle ilçe ekonomisini canlandıracak politikalarla vatandaşa umut vaad ediyor.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI SÖNÜK KALDI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday çıkarmayarak destek verdiği AK Partili Mehmet Tutal, belediyenin ve partisinin verdiği bütün imkanlarını kullanarak seçmenlere ulaşmaya çalışıyor. İlçe merkezinde AK Parti'nin seçim büroları, asılan dev pankartlar, ekranlarda sürekli dönen Tutal'ın reklam filmleri vatandaşlar arasında pek karşılık bulmamış gibi. Tutal'ın seçimlere kısa süre kala uğramadığı mahallelere yaptığı gezilerde düzenlediği açık hava toplantıları oldukça sönük geçiyor. MHP destekli AK Parti adayı bu seçimde CHP, İYİ Parti ve eski MHP'li, bağımsız adah Abdülkadir Çat ile yarışacak. Kendisine asıl rakip olarak CHP adayı Mehmet Katlav'ı görüyor..

ABDÜLKADİR ÇAT NEDEN ADAY OLDU?

Cumhur ittifakı öncesi MHP'den ilçede belediye başkan adaylığına kesin gözü ile bakılırken, kurulan ortaklıkla liste dışı kalan Abdülkadir Çat, seçim çalışmasına yıllar önce başlamış gibi görünüyor. Bu yüzden ilçeye bağlı eski köy ve kasabalarda Çat rüzgarı esiyor. Ancak, ilçe siyasetini iyi okuyan isimler, Çat'ın adaylığını oldukça manidar buluyor. MHP'den aday olamayınca İYİ Parti'ye geçen, ön seçime girmeyi kabul etmeyen Abdülkadir Çat'ın bağımsız adaylık sürecinin en çok İYİ Parti ve CHP'nin oylarını eriteceğini söyleyen ilçe sakinleri: 'Çat en azından bir dönem bu talebinden feregat ederek gençlere yol açabilirdi. Belediye'deki eski ekip arkadaşlarının siyaset sahnesinde en büyük destekçisi olarak kendini milletvekili seçimlerine hazırlamasını beklerdik" yorumlarını yapıyor..

İYİ PARTİ'DE İTTİFAK KARMAŞASI

Türkiye'nin büyük bölümünde Millet İttifakı içinde aday çıkaran İYİ Parti, tıpkı CHP gibi Konya'nın bütün ilçelerinde tek başına aday çıkarıyor. Ancak ittifakın samimiyetine inanan seçmenler, CHP ile İYİ Parti'nin Seydişehir'de tek adayla seçime girmesini umut ettiğini ifade ediyorlar. Sürecin AK Partiyi güçlendirdiğini ifade eden vatandaşlar, kırsal kesimden Mammer Urhan'ın destek alacağını söylüyor. Seydişehir'de iki dönem belediye başkanlığı yapan MHP kökenli Muammer Urhan'ın kampanyası renkli görüntülere sahne oluyor..



MHP KONYA'DA SADECE ADI KALDI

Ülkücü hareketin en güçlü merkezlerden biri olarak bilinen Konya'da MHP bu yıl sadece 5 ilçede aday çıkardı. Doğanhisar'da İhsan Öztoklu, Emirgazi'de Nurişen Koçak, Tuzlukçu'da İsmail Budak, Halkapınar'da Mehmet Bakkal ve Akören'de İsmail Arslan ile varlık gösteren MHP'ye tabanda büyük öfke hakim. Konya il merkezindeki ülkücü taban İYİ Parti adayı Oğuz Şimşek'e oy vermeye hazırlanırken, eski belde ve ilçe teşkilatlarının büyükşehir seçimlerinde hiç beklenmedik bir tepki oyu kullanmaya hazırlandığı kulaktan kulağa dolaşıyor. Sosyal medyada Konyalı muhaliflerin TKP adayı Zehra Filiz Demirayak için oy kullanabileceği belirtiliyor.

KATLAV'IN ÖNCELİĞİ TARIM, ÜRETİM VE SANAYİ

Konya ilçeleri içerisinde Seydişehir ayrı bir yere sahip. CHP ve MHP'nin köklü bir geleneği olan ender ilçelerden biri olarak öne çıkan Seydişehir'de, CHP adayı Mehmet Katlav'ın önceliği halkın ekonomik sıkıntılarını hafifletecek politikalar üretmek. Çarşı ve pazar gezilerine önem veren Katlav'ın seçim sürecinde kullandığı dil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na benzerlik taşıyor. İlçe'nin geleneksel üretim gücünü her fırsatta hatırlatan Katlav, vatandaşların AK Parti'ye olan tepkisini kendi oy pusulasında bütünleştirmeye hazırlanıyor. Yıllarca Seydişehir Belediyesi'nde görev yapan Makine Mühendisi Mehmet Katlav'a, CHP'nin yerel siyasette rol alan önemli isimlerinden Hasan Hüseyin Cansever gibi eğitimciler tam destek veriyor. Genç bir kadro ile seçim çalışmas sürdüren Katlav, Bağımsız aday Abdülkadir Çat ekibinin, algı operasyonu yaptığına inanıyor.



HDP KONYA'DA 5 İLÇEDE YARIŞA KATILDI

Ak Parti adaylarının Millet İttifakı'nı sık sık HDP, FETÖ ve PKK ile işbirliği suçlaması yaptığı bir dönemde, HDP Konya'da tıpkı MHP gibi sadece 5 ilçede varlık mücadelesi gösteriyor. Cihanbeyli'de Mehmet Yalçın, Selçuklu'da Ramazan Ot, Karatay'da Arif Baş ve Ereğli'de Sıddık Atıcı isimleriyle yerel seçimlere giren HDP, büyükşehir belediye başkanlığı için, tıpkı MHP gibi aday çıkarmadı.

Haber: Baki Karataş

