Seydişehir'de dolu dehşeti, kurşun gibi deldi geçti



Seydişehir Ortakaraören'de dolu dehşeti. Meteoroloji'nin sabah erken saatlerde yaptığı uyarının ardından İç Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri arasında yer alan kesimleri adeta dolu vurdu. Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerine bağlı mahalle ve köylerde de dolu ekili arazilere büyük zarar verdi.

HABER - BAKİ KARATAŞ



Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı, Ortakaraören Mahallesi ve çevresindeki köyleri ceviz büyüklüğünde dolu vurdu.

Bugün saat 16.45'te başlayan yağmur daha sonra doluya döndü. Ceviz büyüklüğündeki şiddetli dolu aralıklarla bir saatten fazla etkili oldu. Ekili alanları yerle bir eden dolu yağmuru çiftçiyi mağdur etti.

Pancar, afyon, domates, buğday ve bostan ekili alanları harabeye çeviren dolu yağmuru çiftçinin tüm hasadoını paramparça etti..

Trafikte dolu yağmuruna yakalanan otomobil ve traktörlerin kaportalarına kurşum gibi çarpan dolu yağmurunu gören vatandaşlar dehşete kapıldı.

Domates fidelerinde sadece dallar kaldı

Çok sayıda evin çatı ve gölgeliğini delen doluyu gören mahalle sakinleri "İlk kez bu büyüklükte bir dolu yağmuruna şahit olduk. Ağaç dalları, meyveler yerle bir oldu. Ekili araziler sanki bıçakla kesilmiş gibi, dolu yumuşak toprağı hallak pamuğu gibi atmış, yollarda dolu birikintileri sel olup aktı" diyerek yaşadıkları korku dolu anları anlattı..

Bir yıllık emeğin boşa gittiğini söyleyen çiftçiler, ilçe tarım müdürlüğü yetkililerinin Ortakaraören'e gelerek hasar tesbiti yapmasını istiyor.

