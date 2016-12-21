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21 Aralık 2016 Çarşamba 04:57

Seydişehir'i sarsan intihar; Liseli genç kız 8. kattan atladı

Konya Seydişehir'de lise 1. sınıf öğrencisi Nur Sena T.'nin sır dolu intiharı sevenlerini şoke etti.

Seydişehir'i sarsan intihar; Liseli genç kız 8. kattan atladı
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Seydişehir'i sarsan intihar; Liseli genç kız 8. kattan atladı

Seydişehir'de intihar, Konya Seydişehir'de lise öğrencisi genç kızın sır dolu intiharı ailesini ve sevdiklerini şoke etti. Çevresinde hayat dolu biri olarak bilinen Nur Sena T.'nin canına kıymadan önce sosyal medyadan paylaştığı mesajları görenler adım adım ölüme gidişine tanık oldu. İlçede eski cezaevinin hemen yanındakı bir inşaatın 8. katına çıkan genç kız canına kıymadan önce Instagram hesabında 'Bunu intihar olarak görmeyin, uçmayı deneyeceğim' sözleri dikkat çekti.



ANNESİNE ACI HABER HASTANEDE VERİLDİ

İddiaya göre, mesajın ardından Ordinaryüs Prof. Dr. Sami Irmak Caddesi'ne giden genç kız, 8 katlı bir inşaatından son katına çıkıp balkona oturdu. Bir süre sonrada kendini boşluğa bırakıp aşağı düştü.



Durumu fark edenler sağlık görevlileri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Nur Sena T.'nin öldüğünü belirledi. Genç kızın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



SADECE UÇMAYI DENEYECEĞİM

Konya'da lise öğrencisi 15 yaşındaki Nur Sena T., Instagram hesabındaki arkadaş grubuna, "Aranızdan ayrılıyorum. Bunu intihar olarak görmeyin, sadece uçmayı deneyeceğim. Bakalım yer çekimi ne kadar kuvvetliymiş'' diyerek bir inşaatın 8'inci katından atlayıp, intihar etti.



Seydişehir'de oturan Enis Çamlıoğlu Lisesi öğrencisi Nur Sena T., öğle saatlerinde fotoğraf paylaşım sitesi Instagram hesabındaki arkadaş grubuna, aranızdan ayrılıyorum, artık arkadaş grubunun 4 kişi devam edeceğini psikolog olmadan kendi psikolojisinin kurban gittiğini belirterek, "Bunu intihar olarak görmeyin, sadece uçmayı deneyeceğim. Bakalım yer çekimi ne kadar kuvvetliymiş" diyerek mesaj gönderdi.


 
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