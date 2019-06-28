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Şeyma Sarı öğretmen, saplantılı aşk kurbanı oldu

53 yaşında bir adamın henüz 25 yaşındaki komşu kızı Şeyma Sarı'ya olan platonik aşkı dehşete döndü. Silaha sarılan katil Şeyma Sarı ve kardeşini katletti..

Şeyma Sarı öğretmen, saplantılı aşk kurbanı oldu

53 yaşında bir adamın henüz 25 yaşındaki komşu kızı Şeyma Sarı'ya olan platonik aşkı dehşete döndü. Silaha sarılan katil Şeyma Sarı ve kardeşini katletti..

28 Haziran 2019 Cuma 03:24
Şeyma Sarı öğretmen, saplantılı aşk kurbanı oldu

Konya'da platonik aşk dehşeti, 2 kız kardeş öldürüldü


Konya Selçuklu akşam saatlerinde korkunç bir cinayetle sarsıldı. Komşusunun 25 yaşındaki kızına kızına platonik aşk duyguları beslediği iddia edilen bir kişi, konuşmak için gittiği evde 25 yaşındaki genç öğretmeni tabancayla katletti. Annesini ve kardeşini ise ağır yaralayan katil zanlısı polise teslim oldu. Olayda ağır yaralanan Tuğba Sarı'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. 

TELEFONLA MESAJ ATMAŞA BAŞLADI

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında oturan Muzaffer C. (53) aynı apartmanda oturan yeni öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı’ya (25) bir süredir mesaj atarak kendisinden hoşlandığını söyledi. Bu duruma karşı çıkan Şeyma Sarı, kendisini rahatsız etmemesini söyledi. 

Akşam saatlerinde konuşmak için Şeyma Sarı’nın evine giden şüpheli Muzaffer C., Şeyma Sarı’nın annesi Hacer Sarı (51) ile tartışmaya başladı. Hacer Sarı'nın şüpheli katil zanlısı Muzaffer C.'ye evlerinden gitmesini ve kendilerini bir daha rahatsız etmemesini söylemesi üzerine Muzaffer C., Hacer Sarı'yı kafasından, odasında yatan Şeyma Sarı’yı kalbinden ve kardeşi Tuğba Sarı'yı (18)  ise ise kalbine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Komşuların silah sesi üzerine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine ulaşan ve eve giren ekipler, anne Hacer Sarı, Tuğba Sarı ve Şeyma Sarı’yı kanlar içinde buldu. Yaralılara ilk yapılan müdahalede Şeyma Sarı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar olay yerinden ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli Muzaffer C., suç aleti tabancayla birlikte karakola giderek teslim oldu. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

TUĞBA SARI DA KURTARILAMADI

Korkunç saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Tuğba Sarı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme: 28.06.2019 04:30
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