Siirt'te esrarengiz zehirlenme; 92 kişi hastanelik oldu



Siirt yakınlarındaki Aktaş Köyü yakınlarında bulunan ve nereden geldiği bilinmeyen varilden sızan gaz 92 vatandaşı hastanelik etti. Zehirlenmenin kaynağında ise klor gazı var. İçinde klor gazı bulunan varilin bölgeye nasıl getirildiği, kimler tarafından bırakıldığı valilik tarafından araştırılıyor. Son Dakika Haber

İLK YARDIMA AFAD VE KIZILAY KOŞTU

Klor Gazı ihbarının ardından bölgeye ilk yardım ekipleri gönderildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aktaş köyünde yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekiplerinin olay yerine intikal ettirildiği kaydedildi.

Olayın, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin, 23 çocuk ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, vatandaşların etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı, olayla ilgili geniş kapsamlı incelemenin devam ettiği vurgulandı.

SİİRT VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İHA'nın haberine göre; Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Yasin Aktay ile birlikte, Aktaş köyünde zehirlenen 23'ü çocuk 40 kişinin kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesine geldi. Vatandaşları ziyaret eden Atik, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atik, varilin nereden ve nasıl getirildiğinin bilinmediğini belirterek, "Ama bildiğimiz bir şey var, vatandaşların bize ifade ettiği husus bu varilin bir vanasının olduğu, bunun vanasıyla oynandığı ve rüzgarın da etkisiyle sızan gazdan vatandaşlarımızın etkilendiğidir. Ayrıca köyün karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değil ve biz vatandaşlarımızı oradan uzaklaştırdık" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: 92 KİŞİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanlığınca, Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 92 kişinin hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı, 60 kişinin de köy yakınlarında bulunan mesire alanına kurulan Türk Kızılayının çadırında gözlem altına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt'in Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısı nedeniyle Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının bölgeye intikal ettiği ve etkilenenlerin hastaneye ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır. Hastanelere sevki gerçekleştirilenlerin arındırma ünitesinde arındırma işlemlerine devam edilmekte olup genel durumları iyidir. Klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirilmektedir."