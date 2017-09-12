Siirt'te esrarengiz zehirlenme; 92 kişi hastanelik oldu
Siirt yakınlarındaki Aktaş Köyü yakınlarında bulunan ve nereden geldiği bilinmeyen varilden sızan gaz 92 vatandaşı hastanelik etti. Zehirlenmenin kaynağında ise klor gazı var. İçinde klor gazı bulunan varilin bölgeye nasıl getirildiği, kimler tarafından bırakıldığı valilik tarafından araştırılıyor. Son Dakika Haber
İLK YARDIMA AFAD VE KIZILAY KOŞTU
Klor Gazı ihbarının ardından bölgeye ilk yardım ekipleri gönderildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aktaş köyünde yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekiplerinin olay yerine intikal ettirildiği kaydedildi.
Olayın, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin, 23 çocuk ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, vatandaşların etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı, olayla ilgili geniş kapsamlı incelemenin devam ettiği vurgulandı.
SİİRT VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
SAĞLIK BAKANLIĞI: 92 KİŞİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Sağlık Bakanlığınca, Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 92 kişinin hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı, 60 kişinin de köy yakınlarında bulunan mesire alanına kurulan Türk Kızılayının çadırında gözlem altına alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt'in Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısı nedeniyle Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının bölgeye intikal ettiği ve etkilenenlerin hastaneye ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır. Hastanelere sevki gerçekleştirilenlerin arındırma ünitesinde arındırma işlemlerine devam edilmekte olup genel durumları iyidir. Klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirilmektedir."