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22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:54

'Şike'de Kumpas' davasında 42 sanık Bylock'çu çıktı

Aralarında Aziz Yıldırım ile çok sayıda teknik adam ve futbolcunun adının bulunduğu ünlü şike davasında spor dünyasına kumpas kuran sanıklardan çoğunun Bylock kullandığı ortaya çıktı

'Şike'de Kumpas' davasında 42 sanık Bylock'çu çıktı
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'Şike'de Kumpas' davasında 42 sanık Bylock'çu çıktı

Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 108 sanığın yargılandığı davada mahkeme başkanı, cep telefonunda ve internet sağlayıcısında örgütün kriptolu mesajlaşma programı "Bylock" tespit edilen 42 sanığın isimini açıkladı.

BYLOCK İLE KUMPAS KURMUŞLAR

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanıklardan  Şerif Ali Tekalan ve eski emniyet müdürü Nazmı Ardıç'ın da bulunduğu 21 sanığın "kırmızı" listede olduğu belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından bir çok kişiye, "Futbolda şike" soruşturması adı altında "kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılanmasına Silivri Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın 6. duruşmasında 14'ü bu davadan olmak üzere 17 tutuklu sanık ile 13 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sanıklar arasında dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç ve gazeteci Mehmet Baransu gibi isimler yer alıyor. Aziz Yıldırım ve diğer müştekiler ise duruşmaya katılmazken bu isimleri avukatları temsil etti.  

MAHKEME BAŞKANI BYLOCK LİSTESİNİ AÇIKLADI

Duruşmayı başlatan mahkeme başkanı Ali Öztürk, ilk olarak dosyaya ulaşan bylock kullanıcı listesini okudu. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen ilk listede, aralarında Şerif Ali Tekalan ile eski emniyet müdürü Nazmı Ardıç'ın da bulunduğu 29 sanığın, örgütün kriptolu mesajlaşma programı olan "Bylock"u kullandıkları, 21'inin ise yoğun kullanıcı anlamına gelen "kırmızı" listede olduklarının tespit edildiği belirtildi.  
Daha sonra MİT'ten gelen ikinci bylock listesini okuyan mahkeme başkanı, bu davanın sanıklarından 13 sanığın daha "Bylock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bu isimlerin de açıklanmasından sonra, tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi.  

ÖNCEKİ CELSE NE OLMUŞTU

Önceki celse mahkeme, sanıklardan polis memuru Lokman Yanık'ın tahliyesine karar vermiş, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin de bulunduğu tüzel kişilerin tamamının katılma taleplerini reddetmişti. Mahkeme, aralarında Aziz Yıldırım, Ümit Karan, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişinin ise suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle katılma taleplerinin kabul edilmesine karar vermişti.


 
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