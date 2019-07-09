Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Dualar

İnsan olmanın ve ahiret için dünyada önemli bir sınav vermenin gereği, her insan hayatının belirli dönemlerinde birtakım sıkıntı ve üzüntüler yaşamaktadır. Başta Yüce Dinin Yüce Peygamberi (sav.) ve dinimizin ileri gelenleri, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar hakkında birçok beyanda bulunmuşlar, bu durumlarda okunan duaların önemli etkileri olduğunu buyurmuşlardır.

İnanışımız gereği dua, bir Müslümanın isteklerini Yüce Allah’a samimiyetle arz etmesidir. Ki Âlemlerin Rabbi olan Allah, samimiyetle edilen hiçbir duayı geri çevirmeyerek, kişinin hakkında dünya ve ahirette hayırlı olanı vereceğini bildirmiştir.

Dünyada var oluş sebebimiz dinlenme veya keyfi hareket etmek değil, tam aksine ahiret hayatı için birikim yapmak, Allah’a (cc.) vermiş olduğumuz sözde durarak O’nun huzuruna tekrardan çıkışa bir hazırlıkta bulunmaktadır. Bu hazırlık sürecinde başarılı olsak da olmasak da, bir takım sınavlar neticesinde inanan ve inanmayan herkes, bazı üzüntü ve sıkıntıları yaşamaktadır. Bu durumlarda bizim nasıl bir tutum takınacağımız, Yüce Yaradan’a isyan mı, yoksa iman mı? Edeceğimiz, bu zor süreçlerde daha net ortaya çıkmaktadır.

Bu zorlu süreçte yine onun ipine sarılarak bu belaların def edilmesi için, ona samimi dualarla yaklaşmak, derinden yakarışlarda bulunmak, sıkıntılarımızın karşılığının dünya ve ahirette kesin surette alınacağının bilinmesiyle olmaktadır. İnançsız insanın böyle bir kaygısı olmadığı gibi, inanan insan yaşadığı sıkıntıların elbet hayr kapısında bir karşılığı olduğunu bilmeli, bu düşünceyle hareket etmelidir.

Hayatımızda baş edemeyeceğimizi düşündüğümüz sıkıntıların olması durumunda kişiyi psikolojik olarak rahatlatan sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar, manevi dünyamızın derinliklerine gönderdiğimiz ses olup, elbet buna yanıt gecikmeyecektir.

Başta Peygamberimiz (sav), birçok peygamber ve İslam âlimi, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar tavsiye etmiş, bizzat kendileri de bu dualarla Allah (cc.)’ın ipine sarılmayı tercih etmişlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki Yüce Dinimiz bize, başımıza gelecek musibetlere karşı mücadele etme iradesini de kesinlikle emretmektedir. Efendimizin buyurduğu gibi “Dua Müminin silahıdır”, ancak dua ile birlikte, İslamiyet’in değer verdiği kavramlardan birisi olan mücadele bırakılmamalı, dua ile birlikte desteklenmelidir.

Bu duaların bir kısmı aynı zamanda dünya ve ahiret hayatımızın ışığı olan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de ayeti kerime olarak geçmektedir.

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Dualar

İmam-ı Cafer HZ. Bir dönem sıkıntıya düşmüş ve sonrasında şu duayı okuyarak, ferahlığa kavuşmuştur.

“Ya uddeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti la tenamü vekfini birüknike ellezi la yüramü”

Duanın Anlamı: Her anımı gözetip kollayan, sıkıntı sırasında yardımıma yetişen ve zorluklarda destekçim olan Rabbim! Beni sonsuz kudretinle muhafaza et. Bana himmet eyle!

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (sav) bir Hadis-i Şerifinde mealen buyuruyor ki; üzüntüden, dertten kurtulmak, geçim darlığından kurtulmak ve ferahlığa çıkmak için, bolca istiğfar edin. Sıkıntı yaşadığınız dönemde “Hasbünallah ve ni’mel vekil deyin” buyurmaktadır.

Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar ile ilgili Hz. İbn-i Abbas (r.a.), Peygamber Efendimiz (sav.)’in şu duayı okuduğunu buyurmuştur.

“Lailehe İllallahü’l-azimü’l-halimü, Lailahe illallahu rabbü’l arşi’l-azim. Lailahe illallahü rabbü’s-semavati verabbü’l-ardı verabbü’l-arşi’l-kerim.

İmam-ı Rabbani Hazretleri de, kişinin sıkıntıya düştüğünde her gün 500 kez “La havle vela kuvvete illa billah” okumasını tavsiye etmiş ve bu duayı okumaya başlamadan önce ve okuduktan sonra, yüzer kez Salavat getirilmesi telkininde bulunmuştur.



Peygamberimiz yine sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar arasında, kişinin bir sıkıntıyla karşılaşması halinde isyan etmek yerine dua etmesi gerektiğini, hakkında hayırlısı olmasını dilemesini tavsiye etmiştir. Bunun için, Peygamberimiz (sav), aşağıdaki duanın okunması gerektiğini buyurmuştur.

“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddıni bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu”

Anlamı: Allah’ım! Dinimi, malımı ve nefsimi, senin yüce ismine emanet bırakıyorum. Hükmün için, beni razı kıl. Kaderime yazılanı bana mübarek eyle ki, bana tehir ettiklerinin acelesini, acele ettiklerinin ise tehirini senden dilemeyeyim. Nefsimin sana teslim olmasını sağla. Sana isyan etmekten beni sakındır.

Dua bir Müslüman için, oldukça mühim bir gerekliliktir. Gerek ruhen huzur bulmak ve gerekse sıkıntılarımızın giderilmesi için sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar sıklıkla okunmalı, kendimizi isyan etmeden Allah’ın iradesine teslim etmeliyiz.

Kaynak : https://www.bilgiadami.com