Silifke'de çirkin görüntüler: Hayır'cı MHP'lilerin bulunduğu salon basıldı

ÖZDAĞ VE HALAÇOĞLU SALDIRGANLARI İZLEDİ

EDİRNE'DE AKŞENER'E SALON VERİLMEDİĞİ İDDİASI

ETSO: BAŞVURU YOK

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen bir salon toplantısına katılmak için gelen MHP Gaziantep milletvekili ve partininile'nun konuşma yapacağı salon ülkücü olduğu iddia edilen bir grup tarafından basıldı.Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ ile MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu Mersin' in Silifke ilçesindeki bir düğün salonunda konuşma yapmak üzere bekledikleri sırada salona giren yaklaşık 50 kişilik ülkücü grup tarafından protesto edildiler. "Bu hareketin lideri Devlet Bahçeli'dir" diye slogan atan grup salondaki masalar ile kürsüyü devirdi. Çıkan kargaşa sırasında hareketli anlar yaşanırken Özdağ ve Halaçoğlu salondan çıkarıldı.Çıkan arbedede kürsüyü işgal eden saldırgan grup MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine sloganlar atarak karışıklık çıkardı. Salonda konuşmacıları dinlemek için toplanan vatandaşların sert tepkisine 'Yuhalamasına' rağmen, ülkücü olduğu iddia edilen grup zor kullanılarak toplantı salonundan zorla çıkarıldı.Saldırgan grup partili ve güvenlik görevlileri tarafından salondan yaka paça çıkartıldıktan sonra toplantı devam etti. Özdağ ve Halaçoğlu yaşananları oturdukları koltuklardan izledi.Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ ile MHP milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun Mersin'de ilk durağı Anamur İlçesi oldu. Anamur sokaklarında kadınlara çiçek dağıtıp, kadınlar gününü kutlayan iki milletvekili daha sonra Anamur Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa katıldı.Burada konuşan Ümit Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın da anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' oyu kullanacağını öne sürerek, "Hayır çıkarsa ne olacak? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Binali Yıldırım? Ben ve arkadaşlarım, Binali Yıldırım başbakan kalsın diye dolaşıyoruz. O da 'bana gerek yok' diye Türkiye'yi dolaşıyor. Bak, biz seni Başbakan olarak tutmak için çırpınıyoruz. Arkadaşlar ben eminim Binali Yıldırım 'Hayır' verecek. Muhtemelen Erdoğan da bundan şüpheleniyor" dedi.İkilinin bir sonraki durağı Mersin'in silifke ilçesi oldu. Burada da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ ile MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen konferansa katıldı.Konferansın açılış konuşması yapılırken salon "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan yaklaşık 50 kişi tarafından basıldı. kürsünün bulunduğu sahneye çıkan kişiler burada masa ve sandalyeleri atarak sloganlarını sürdürdü.Bu sırada kürsüdeki mikrofonu alan bir kişi, "Yaptığınız bu hareketi açıklayın bize?" diye bağırdı. Salonu basan kişiler konferansa katılanlar ve sivil polisler tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra toplantı devam etti.Toplantı salonu önünde güvenlik önlemi alınmaması, bu tür saldırı girişimlerini MHP Genel Merkezi'nin "Ülkücüler işini yarım bırakmaz" sözleriyle adeta teşvik etmesi parti tabanında sert tepkilere neden oluyor.Mersin'deve'nun konuştuğu salon basılırken Edirne'de MHP Genel Başkan adaylarından'e salon verilmediği iddia edildi. Akşener'in referandum çalışmaları için Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenleyeceği toplantı için salon verilmediği iddia edildi. Odadan yapılan açıklamada, kendilerine yazılı bir başvuru yapılmadığını belirtilerek, "Hali hazırda gündeme gelen ve son anda salon iptali yapıldığına dair asılsız iddialara istinaden, ilgili taraflarca odamıza herhangi bir yazılı dilekçe ile başvuru yapılmamış olup, dolayısıyla onaylanmış bir tahsisin iptali söz konusu değildir" denildi.MHP Genel Başkan adayları arasında bulunan ve 16 Nisan'daki referandum için çeşitli kentlerde konuşmalar yapan Meral Akşener'e, ETSO'da konuşma yapacağı salon verilmediği öne sürüldü. Eski MHP Edirne İl Başkanı avukateski milletvekilive eski İl Başkanı'in kentte bir işletme ile Meral Akşener'in toplantısı için görüştüğünü ancak, işletmecinin kendilerine devlet kiracısı olduğu için veremeyeceğini bildirdiğini söyledi. Akalan, "Daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski meclis üyesi olangeçen Pazartesi günü oda ile bir görüşme yaptı.Bu yapılan görüşmede odanın ilgili yöneticisi, 'ücreti mukabilinde veririz, tahsis ederiz, sorun yok' diyor. Birgün sonrada Ömer Demir ve Gürsel Şimşek, odaya beraber gittiklerinde yetkilileri 'tadilat kararı aldık, salonu veremiyoruz' diyorlar. Bir günde iki kez karar değiştirilmesine istinaden bu kararı başka yerlerle de istişare ederek yoksa kendileri mi doğrudan verdi bilemiyorum. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri içerisinde hem eveti hem de hayırı destekleyen insanların oluşturduğu Edirne'nin önemli ticaret kuruluşlarından birisidir. Odanın bu istibdata karşı durumdan vazife çıkarması çok acı. İlk günden duruma vazife çıkarıp da böyle bir istibdatın tarafı olması odanın ayıbıdır. Salon arayışını sürdürüyoruz. Birkaç gün içerisinde netleştireceğiz. Meral Akşener'in Nisan ayında Edirne'de olması planlanıyor" dedi.ETSO'dan iddialar üzerine yazılı açıklama yapılarak, kendilerine yazılı bir başvuruda bulunulmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:"Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve TOBB ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. ETSO bölgemizin lider ve bağımsız bir sivil toplum örgütü olup, tüm taraflara, kesimlere ve siyasi tüm oluşumlara karşı eşit mesafede duruşunu muhafaza etmektedir. Binamızda bulunan toplantı salonlarımız, yazılı dilekçe ile yapılan başvuruları takiben, Yönetim Kurulu onayı ile belli bir ücret karşılığında tahsis edilmektedir. Hali hazırda gündeme gelen ve son anda salon iptali yapıldığına dair asılsız iddialara istinaden, ilgili taraflarca odamıza herhangi bir yazılı dilekçe ile başvuru yapılmamış olup, dolayısıyla onaylanmış bir tahsisin iptali söz konusu değildir. Ayrıca ETSO Yönetim Kurulu olarak, ülke siyasetini ilgilendiren önemli durumlar öncesinde (seçim, referandum vb), Odamız binasının hiçbir siyasi toplantıya ve eğilime dahil olmaması açısından, siyasi partilere salon tahsis etmeme hususunda hassasiyet gösterdiğini de tüm tarafların bilgilerine sunarız. Gündemdeki bahse konu olan ve taraflı bir şekilde yapılan yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi konusu tüm kamuoyunun hassasiyetine sunulur."